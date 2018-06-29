В Туве впервые стартовали всеармейские соревнования по спортивной борьбе
|
|
Кубок с символикой Армейских игр. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
В соревнованиях принимают участие 120 участников из 11 команд от всех военных округов и родов войск
ТАСС, 29 июня. Всеармейские соревнования по спортивной борьбе за кубок министра обороны РФ впервые стартовали в Кызыле. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Первые всеармейские соревнования по спортивной борьбе за кубок министра обороны РФ стартовали сегодня в Туве. Местом встречи соперников выбран стадион "Хуреш" в Кызыле, на котором для соревнований оборудованы специальные помосты, покрытые профессиональными борцовскими коврами", - сказали в пресс-службе.
По данным военного округа, в соревнованиях принимают участие 120 участников из 11 команд от всех военных округов и родов войск. "Состязания будут проходить в весовой категории от 55 до 130 килограммов. Военнослужащие будут сражаться в греко-римской, вольной борьбе, а также посоревнуются за Кубок главы Республики Тыва по национальной борьбе хуреш в личном зачете", - уточнили в ведомстве.
|
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.07.2018 Блокчейн оденут в камуфляж
02.07.2018 "Триумф" России: смогут ли США перехитрить С-400
02.07.2018 РВСН получили цифровые радиостанции, способные работать на частотах сетей сотовой связи
02.07.2018 "Самолета для девочек не будет". Как учатся будущие военные летчицы
02.07.2018 Связисты ЗВО провели масштабные радиотренировки в нескольких регионах
02.07.2018 Военнослужащие ЗВО применили сирийский опыт на учениях в Подмосковье
02.07.2018 АК-12. От поражения к победе
02.07.2018 Министерство обороны России снова проявляет интерес к самолету МиГ-АТ