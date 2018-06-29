В Туве впервые стартовали всеармейские соревнования по спортивной борьбе



Кубок с символикой Армейских игр. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Кубок с символикой Армейских игр. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В соревнованиях принимают участие 120 участников из 11 команд от всех военных округов и родов войск

ТАСС, 29 июня. Всеармейские соревнования по спортивной борьбе за кубок министра обороны РФ впервые стартовали в Кызыле. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Первые всеармейские соревнования по спортивной борьбе за кубок министра обороны РФ стартовали сегодня в Туве. Местом встречи соперников выбран стадион "Хуреш" в Кызыле, на котором для соревнований оборудованы специальные помосты, покрытые профессиональными борцовскими коврами", - сказали в пресс-службе.

По данным военного округа, в соревнованиях принимают участие 120 участников из 11 команд от всех военных округов и родов войск. "Состязания будут проходить в весовой категории от 55 до 130 килограммов. Военнослужащие будут сражаться в греко-римской, вольной борьбе, а также посоревнуются за Кубок главы Республики Тыва по национальной борьбе хуреш в личном зачете", - уточнили в ведомстве.