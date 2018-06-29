Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Элементы защиты атомного реактора погружены на строящийся ледокол "Урал" в Петербурге

02.07.2018 ТАСС 377 0
0
Понравилась новость?
 0
Ледокол проекта 22220 «Арктика»
Строительство головного российского атомного ледокола проекта 22220 «Арктика».
Источник: ТАСС/Руслан Шамуков

Погрузкой занимались полтора десятка специалистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Один из важных элементов строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 "Урал" завершен специалистами петербургского Балтийского завода. Корабелы закончили двухдневную погрузку баков металловодной защиты (МВЗ) ядерных реакторов судна, сообщает пресс-служба предприятия.

"Баки весом около 300 тонн каждый подняли и загрузили на ледокол с помощью устройства подъема и перемещения тяжеловесных грузов. В мероприятии принимали участие полтора десятка специалистов Балтийского завода", - говорится в сообщении.

Баки предназначены для ослабления излучения активной зоны ядерной силовой установки ледокола. Они изготовлены специалистами Балтийского завода из специальной нержавеющей стали. После того, как баки будут вварены в корпус судна, начнется формирование корпуса реакторного отсека и блока защитной оболочки реактора.

Ледоколы проекта 22220 - это новой поколение судов для арктической зоны. После завершения строительства они станут самыми мощными ледокольными судами в мире. При этом за счет особой конструкции корпуса они смогут работать не только в открытом море, но и в руслах рек. На Балтийском заводе в настоящее время строятся три судна проекта 22220 - "Арктика", "Сибирь" и "Урал".

Балтийский завод - судостроительное предприятие в Санкт- Петербурге, входящее в объединенную судостроительную корпорацию. Предприятие специализируется на строительстве ледоколов и плавучих атомных энергоблоков.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Проекты
Арктика
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 20:27
  • 228
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 02.07 19:38
  • 3
Видео: В Донбассе использовали сирийскую тактику подземной войны
  • 02.07 19:14
  • 6
Видео: У авиабазы Хмеймим уничтожены неизвестные дроны
  • 02.07 19:10
  • 3
США готовят Европу к войне с Россией
  • 02.07 19:02
  • 3
В России рассматривают возможность создания нового учебного самолета для подготовки военных пилотов
  • 02.07 19:02
  • 1
Настоящая крепость?
  • 02.07 18:51
  • 96
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 02.07 18:46
  • 18
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 02.07 18:46
  • 172
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 02.07 18:30
  • 27
АК-12. От поражения к победе
  • 02.07 18:20
  • 16
ПАК ДА помимо бомбардировщика будет пунктом управления и "разведчиком"
  • 02.07 18:04
  • 3
Подсветить и уничтожить. Как развивались бортовые радары боевых самолетов
  • 02.07 18:03
  • 3
Минобороны поставило задачу реанимировать проект УБС МиГ-АТ. Як-130 подкачали?
  • 02.07 16:12
  • 3
Растворить броню. Как работают кумулятивные боеприпасы
  • 02.07 16:12
  • 1554
Как насчёт юмористического раздела?