Элементы защиты атомного реактора погружены на строящийся ледокол "Урал" в Петербурге
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Строительство головного российского атомного ледокола проекта 22220 «Арктика».
Источник: ТАСС/Руслан Шамуков
Погрузкой занимались полтора десятка специалистов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Один из важных элементов строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 "Урал" завершен специалистами петербургского Балтийского завода. Корабелы закончили двухдневную погрузку баков металловодной защиты (МВЗ) ядерных реакторов судна, сообщает пресс-служба предприятия.
"Баки весом около 300 тонн каждый подняли и загрузили на ледокол с помощью устройства подъема и перемещения тяжеловесных грузов. В мероприятии принимали участие полтора десятка специалистов Балтийского завода", - говорится в сообщении.
Баки предназначены для ослабления излучения активной зоны ядерной силовой установки ледокола. Они изготовлены специалистами Балтийского завода из специальной нержавеющей стали. После того, как баки будут вварены в корпус судна, начнется формирование корпуса реакторного отсека и блока защитной оболочки реактора.
Ледоколы проекта 22220 - это новой поколение судов для арктической зоны. После завершения строительства они станут самыми мощными ледокольными судами в мире. При этом за счет особой конструкции корпуса они смогут работать не только в открытом море, но и в руслах рек. На Балтийском заводе в настоящее время строятся три судна проекта 22220 - "Арктика", "Сибирь" и "Урал".
Балтийский завод - судостроительное предприятие в Санкт- Петербурге, входящее в объединенную судостроительную корпорацию. Предприятие специализируется на строительстве ледоколов и плавучих атомных энергоблоков.
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29.06.2018
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