Неотразимый удар секретной "Булавы"



Пуск ракеты Булава. Архивное фото.

Источник: © Фото : Предоставлено пресс-службой Северного флота Пуск ракеты Булава. Архивное фото.Источник: © Фото : Предоставлено пресс-службой Северного флота

Комплекс Д-30 с межконтинентальной ракетой "Булава" принят на вооружение ВМФ РФ, сообщил источник в ОПК. О драматичной истории создания ракеты и ее боевых возможностях — в материале ТАСС

29 июня источник в российском ОПК сообщил, что ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава" по результатам успешных испытаний в 2018 году принят на вооружение ВМФ РФ.

МБР Р-30 "Булава" (по кодификации НАТО — SS-NX-30) была принята на вооружение России 10 января 2013 года. Точные тактико-технические характеристики ракеты официально нигде не публиковались. По данным из открытых источников, МБР представляет собой трехступенчатую твердотопливную ракету, способную нести шесть боевых блоков индивидуального наведения. Общий забрасываемый вес — 1150 кг.

"Булавой" вооружены ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) проектов 09550, 09551 и 09552 "Борей" и "Борей-М". Каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет.

Эти ракеты являются достойным ответом на любую ПРО, где бы она ни находилась. В каком бы океане ни пытались нас обложить, "Борей" прорвет эту оборону. Эта лодка является главным борцом за мир. Когда мы сформируем полный состав "Бореев" и "Ясеней", мы будем ощущать себя надежнее при любых капризах геополитической ситуации

Дмитрий Рогозин

вице-премьер РФ с 2011 по 2018 год

По состоянию на май 2018 года в составе Военно-морского флота (ВМФ) — три субмарины проекта "Борей", вооруженные Р-30: К-535 "Юрий Долгорукий", К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах". По модернизированному проекту "Борей-А" строится еще пять подводных ракетоносцев. После 2023 года будет построено еще шесть субмарин такого проекта. С их передачей число новых стратегических подлодок в боевом составе флота достигнет 14 единиц.

От "Барка" к "Булаве"

История создания "Булавы" полна драматизма. С конца 1980-х годов ученые вели исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию баллистической ракеты для подводных лодок четвертого поколения ("Борей").

Первоначально предполагалось модернизировать ракетный комплекс Д-19 с ракетой Р-39, установленный на ракетоносцах предыдущего поколения (проект 941 "Акула"). Этим проектом занимался традиционный разработчик — КБ машиностроения (ныне — Государственный ракетный центр имени Макеева).

Он предложил для нее модернизированную трехступенчатую жидкостную ракету Р-39Р, которая стояла на самых больших в мире подводных ракетоносцах проекта "Акула". Но первые три испытания Р-39УТТХ "Барк" оказались неудачными. Кроме того, вес ракеты оказался выше, чем было определено в техническом задании. Для нее пришлось бы переделывать проект нового подводного корабля, а на это не было времени и средств

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Правительственная комиссия приняла решение заменить "Барк" на морской аналог мобильного наземного комплекса "Тополь-М", который был легче Р-39УТТХ, успешно прошел все испытания и уже был принят на вооружение в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). В результате в 1998 году тема "Барк" была закрыта, а проектирование новой субмарины — передано Московскому институту теплотехники (АО "Корпорация "МИТ"), который до этого специализировался на "сухопутных" твердотопливных ракетах (в частности, "Тополь-М"). Главные конструкторы проекта — Юрий Соломонов (до сентября 2010 года) и Александр Суходольский.

Ряд военных экспертов уверяли, что институт сможет создать ракету, унифицированную с "Тополем-М", что позволит сэкономить военный бюджет и упростить технологические цепочки.

Но сделать из наземной ракеты морскую оказалось очень непросто, практически невозможно. Тем более если такими ракетами конструкторы МИТ никогда не занимались. При том что — по иронии судьбы — генеральный конструктор МИТа и "Тополя", а затем и "Булавы" Юрий Соломонов закончил Московский авиационный институт, защитив диплом как раз по морской ракете. Но делал всегда только наземные, начиная с РСД-10 "Пионер" и заканчивая РТ-2ПМ2 "Тополь-М"

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Атомная подводная лодка "Дмитрий Донской". Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

МИТ вел эскизное проектирование "морской" ракеты с начала 1990-х. Проект получил шифр "Булава". Для ускорения работ и экономии средств было решено отказаться от испытательных пусков со специального погружаемого стенда. После трех успешных бросковых испытаний макета "Булавы" было решено начать тестовые пуски с подводной лодки — модернизированной субмарины ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941УМ "Акула".

Критическая "Булава"

23 сентября 2004 года провели бросковые (на высоту 40 м) испытания из-под воды. Первый испытательный пуск ракеты (из надводного положения) был осуществлен 27 сентября 2005 года и признан "частично удачным". Следующий запуск (первый из подводного положения) — 21 декабря 2005-го — был успешным. После этого министр обороны РФ Сергей Иванов пообещал принять ракету на вооружение к концу 2007 года. Однако следующие шесть пусков в 2006–2008 годах сопровождали различные технические проблемы, и принятие ракеты на вооружение откладывалось.

Особенностью их являлось то, что причины аварий каждый раз были разными. Что указывало не на недостатки конструкции, а на недоработки сборщиков ракеты на Воткинском заводе в Удмуртии и на некачественные комплектующие, которые приходили с 600 предприятий смежников, и низкий контроль за их соответствием техническому регламенту

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

В то время многие СМИ начали критически отзываться о "Булаве". По мнению Литовкина, особенно старались те, "у кого был отнят заказ на свою ракету для проекта 955". "Они делали вид, что не помнят, что при создании их собственной ракеты Р-39 для крейсера 941-го проекта больше половины первых 17 испытательных пусков тоже были неудачными", — говорит эксперт.

Атомная подводная лодка стратегического назначения "Юрий Долгорукий". Источник: © EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL

Тем не менее "Булава" доказала свою работоспособность и эффективность. С 2011 года испытательные пуски проводились с головной субмарины проекта 09550 — атомного подводного ракетоносца "Юрий Долгорукий". В рамках программы совместных госиспытаний пуски выполнили в августе и октябре, а 28 декабря 2011-го был осуществлен залп двумя ракетами.

10 января 2013 года одновременно с подъемом военно-морского флага на "Юрии Долгоруком" ракета Р-30 была принята на вооружение. При этом летно-конструкторские испытания "Булавы" продолжались еще несколько лет: после неудачного пуска 6 сентября 2013-го был назначен дополнительный цикл испытательных запусков. Всего с 27 сентября 2005-го по 23 мая 2018-го произвели 27 пусков, из них 15 признаны успешными, остальные — частично успешными или неудачными: происходили отказы в системах управления, разведения боеголовок, двигателях второй и третьей ступеней.

Главный калибр

Официальные тактико-технические характеристики "Булавы" в открытой печати не публиковались. Но известно, что стартовая масса ракеты — около 36,8 т, забрасываемый вес — 1150 кг, длина в пусковом контейнере — 12,1 м, диаметр — 2 м. По данным СМИ, максимальная дальность — до 10 000 км. Круговое вероятное отклонение (показатель точности стрельбы) ракеты, по оценкам специалистов, может составлять от 120 до 350 м.

Высокая точность попадания боеголовок и скорость подлета к цели, которую иногда называют гиперзвуковой, позволяют ракете преодолевать любую систему ПРО, как существующую, так и перспективную

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

"Булава" — основное оружие подлодок класса "Борей". Они могут запустить ее из-под толщи арктического льда. Субмаринам старых проектов типа "Кальмар" и "Дельфин" для этого необходимо было проломить корпусом лед и только после этого начать подготовку к запуску ракет. Как отмечают военные эксперты, такой маневр сильно демаскирует крейсер при подготовке к ракетной атаке.

"Бореи" могут стрелять с ходу без подготовки. Такая возможность появилась благодаря "старому" проекту лодки с ракетным комплексом "Барк". На нем конструкторы создали систему пуска ракет из-подо льда, когда за несколько секунд до выхода ракеты из ракетной шахты стартуют несколько неуправляемых боеприпасов. Именно они расчищают дорогу главному ударному комплексу лодки, взрываясь при соприкосновении со льдом.

И хотя дальность полета ракеты не очень большая (до 10 000 км), она позволяет ей вместе с подводным ракетным крейсером проекта 955 решить все поставленные перед ней задачи и делает удар "Булавы" неотразимым

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах". Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Непрерывно без всплытия выполнять боевые задачи в любых точках мирового океана "Бореи" способны три месяца, при этом находясь на глубине около 400 м. На Западе эти лодки уже окрестили "глубинными монстрами". Как заявил в 2014 году телеканалу "Звезда" командир группы БЧ-2 на подлодке "Юрий Долгорукий" капитан-лейтенант Александр Калинин, если сравнивать эту субмарину с предыдущими поколениями и зарубежными кораблями, то "они отдыхают". "И по скорости и по другим характеристикам. Корабль очень хороший, бояться стоит его. И правильно они (на Западе) делают", — сказал он.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ "БОРЕЯ" Двухкорпусная подводная лодка: экипаж, реактор, турбины, ракетные шахты, другие важнейшие системы и механизмы находятся в прочном корпусе, способном выдерживать большое давление воды; снаружи находится "легкий" корпус, придающий субмарине обтекаемую форму. Согласно открытым источникам, длина лодки проекта 955 составляет 170 м, ширина — 13,5 м, осадка — 10 м. Надводное водоизмещение подлодки — 14 720 т, подводное — 24 тыс. т. Максимальная глубина погружения — до 400 м; надводная скорость — 15 узлов, подводная — до 29 узлов. Автономность плавания — 90 суток, экипаж — 107 человек. Субмарина оснащена одновальной паротурбинной атомной энергетической установкой мощностью около 50 тыс. лошадиных сил, разработанной в ОКБМ им. И.И. Африкантова. Тепловая мощность водо-водяного реактора ОК-650В — 190 МВт.

Для "Бореев" за пять лет Минобороны приобрело 102 баллистические ракеты. В ноябре 2017 года на заседании коллегии Минобороны стало известно, что начаты работы по созданию атомного подводного крейсера с улучшенными характеристиками "Борей-Б". Сообщалось, что он получит корпус своего предшественника, но благодаря установке нового водометного движителя его шумность значительно снизится.

ВОДОМЕТНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ Он создает реактивную тягу благодаря выталкиваемой струе воды и, в отличие от классического винта, создает существенно меньше шумов. Им оснащены британские субмарины типа Trafalgar и американские Seawolf. В СССР экспериментальная водометная насадка впервые была установлена на дизель-электрической подводной лодке Б-871 "Алроса", построенной в 1988–1990 годах.

Однако 21 мая 2018 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что лодки этого проекта не вошли в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы. Он уточнил, что "строительство новой серии подлодок проекта 955А начнется на "Севмаше" после 2023 года".

Всего планируется построить шесть "Бореев-А", которые будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах. С завершением этой серии в боевом составе ВМФ будут находиться 14 новых стратегических АПЛ: 11 — класса "Борей-А" и три — класса "Борей"

источник ТАСС в "оборонке"

Сейчас в стадии строительства находятся пять подлодок типа "Борей-А". Последний корабль этой серии, "Князь Пожарский", был заложен в декабре 2016 года. В этом году ожидается, что в состав ВМФ войдет головной подводный стратегический ракетоносец проекта 955А ("Борей-А") "Князь Владимир". Испытания субмарины проходят на Северном флоте.

Подготовил Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"