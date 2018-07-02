ПАК ДА помимо бомбардировщика будет пунктом управления и "разведчиком"
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Возможный облик ПАК ДА.
Источник: https://militaryarms.ru/
Отмечается, что в будущем многофункциональный самолет заменит Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Создание перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) предусматривает применение этого самолета для разведки. Об этом говорится в материалах к заседанию совета по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества при Совфеде.
"Создаются перспективные комплексы фронтовой авиации (Су-57), предназначенные для решения широкого спектра задач, а также воздушные пункты управления в стратегических и оперативных звеньях, самолеты разведки и стратегической авиации", - говорится в материалах.
Как сообщал ранее глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Бондарев, завершаются научно-исследовательские работы по проекту создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации - многофункционального самолета, который заменит и Ту-22М3, и Ту-95МС, а позже Ту-160.
Начало поставок ПАК ДА на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний.
Ранее в то время заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что новый стратегический бомбардировщик может быть представлен публике уже в 2018 году. Также он рассказал, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028 году или 2029 году.
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29.06.2018
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принадлежат ТАСС
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Владислав
17351
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№1
02.07.2018 08:26
Как военная машина малополезен. Целесообразнее иметь средства морского и прежде всего подводного и контейнерного базирования по миру +ракеты в них.
Как прототип сверхдальнего пассажирского и транспортного самолётов вполне нужен.
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forumow
4943
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№2
02.07.2018 09:13
Как разведчик абсурден. Подставлять дорогой и тихоходный самолёт под удар противника. Ну и идея....
Как военная машина малополезен.В условиях действующих договорных привелегий для АСЯС оправдан. Один носитель засчитывается как один заряд, независимо от того сколько несёт на самом деле. Вот только привязанность современных стратегов к высококласснвым аэродромам не есть гут. Под это дело нужны тяжелые ЛА безаэродромного базирования - экранолёты. Малозаметный экранолёт - идеальный стратег.
Как прототип сверхдальнего пассажирского и транспортного самолётов вполне нужен.Транспортник вообще по мне должен быть базовой версией. ПАК-ДА и ПАК-ТА в одном флаконе. На базе транспортника можно сделать самолёты самого разного назначения, как ныне делают из Ил-76.
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Владислав
17351
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№3
02.07.2018 09:17
По ПАК ДА я так понял идея была наваять 50шт с большой продолжительностью полёта, чтобы летало 15-20 постоянно у берегов супостата. То что их сверху не пожгут спутниковым оружием или с дрона - весьма сомнительно, заметность машин такого класса очень большая по ряду признаков. Б-2 тоже.
Касаемо транспортного пассажирского и военного в одном флаконе - не совсем так, т.к. требования в пассажирским гораздо выше а военный должен термпеть нагрузки утяжеляющие фюзеляж. Разве при отказе от химтоплива. США активно разрабатывало миниатюрные ядерные реакторы для арктических дронов своих. Явно что не для наблюдения а как носители 1-2 пенетраторов и прочего - бить по РПКСН.
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forumow
4943
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№4
02.07.2018 09:24
Цитата, Владислав сообщ. №3
чтобы летало 15-20 постоянно у берегов супостата.Нет. У берегов супостата их всех живо перещелкают. У ЮСов тоже есть ЗГРЛС и другие длинноволновые станции для которых стелс не стелс. Стратег в идеале должн нести КР или легкие БР с межконтинентальной дальностью, запуская их недалече от своего места базирования. Понятно что ракеты с такими ттх будут иметь немалые габариты и массу. Тут то стратег на базе транспортника и будет в тему.
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forumow
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№5
02.07.2018 09:28
Цитата, Владислав сообщ. №3
Касаемо транспортного пассажирского и военного в одном флаконе - не совсем так, т.к.ПАК-ДА - стратег. ПАК-ТА - транспортник. ПН. Про пассажирский ничего не говорю.
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siamsky
1034
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№6
02.07.2018 09:28
Как военная машина малополезенНе соглашусь, всё-таки должна быть триада: на земле, на воде и в воздухе. Пусть воздушное базирование и не самое эффективное для ядерных боеголовок.
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Владислав
17351
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№7
02.07.2018 10:40
forumow - их и над РФ перещёлкать могут при оружии в космосе. Летит равномерно и прямолинейно. Прожгли обшивку крыла а там топливо и проч. или выпилить могут сломав силовой РЭБ ЭДСУ, как с сушками в Индии регулярно, конкуренция.
В целом затея не имеет военной ценности против сильного противника но есть коммерческая. Сейчас дальнобойные авиалайнеры есть только пр-ва США. Стоят они весьма немало.
Проще иметь сотни АНПА и десятки малых ПЛ класса Лира и меньше по водоизм на десятки ракет. Массовое пр-во ПЛ океанского класса возможно - Германия в 1944 делала более 25шт в МЕСЯЦ
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forumow
4943
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№8
02.07.2018 10:45
Я не верю в орбитальное оружие, в его боевую устойчивось. ИСЗ сами могут быть легко уничтожены мощными наземными лазерами. Кмк "Пересвет" создан именно для этого.
Обнаруживать же орбитальные платформы в космосе куда проще чем малозаметные самолёты на фоне земли.
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Алексей Образцов
1
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№9
02.07.2018 10:47
"Как разведчик абсурден. Подставлять дорогой и тихоходный самолёт под удар противника. Ну и идея...."
Разведчиком он может быть в мирное время, осуществляя радиоэлектронную разведку за флотами других государств в океане и пролетая вдоль границ. Для фоторазведки в боевых действиях с равным противником конечно не разумно его использовать, для этого беспилотников достаточно.
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forumow
4943
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№10
02.07.2018 10:51
Цитата, Алексей Образцов сообщ. №9
Разведчиком он может быть в мирное времяЗачем в мирное время разведчик на базе тяжелого малозаметного самолёта...? Для этого других самолётов хватает: Ан-30. Ил-20, Ту-142, Ту-214Р...
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Владислав
17351
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№11
02.07.2018 10:51
"Я не верю в орбитальное оружие, в его боевую устойчивось. "
- это зависит от того какое оно. Например могут применять рои пикоспутников с зеркалами, вес каждого 15-20г, размер 1м2, фокусируя на землю, в LANL работы давно велись, первый и последний что показывали - 1998 год. Вес менее 80г. Видна трёхосевая ЭМ ориентация.
А этот может не только радаром или РЭБ работать но и иметь лазерную систему с солнечной накачкой. Пусть 10Вт, но их десятки тысяч
Если вы не знаете частот то не взломаете а уничтожить формации из миллионов штук нереально
https://vladislavlebedev.wordpress.com/apparatus-for-continual-transgression/spacewarnets-go-to-china/
Стоимость наземного комплекса ниже в десятки раз чем формации или боевого тяжёлого, но он не всепогоден.
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TAMERLAN
1187
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№12
02.07.2018 10:51
Как военная машина малополезен.Дикие выводы :) Комбинация малозаметного самолета с гиперзвуковыми или крылатыми ракетами большой дальности, это очень интересная комбинация. И главное их всегда можно послать и если нужно отозвать, а МБР не отзовешь.Да и для демонстрации угрозы подойдет. Вот разведка и пункт управления, это дурь, самолеты чертовски дорогие, нет смысла распылять их.
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forumow
4943
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№13
02.07.2018 10:57
Цитата, Владислав сообщ. №11
Например могут применять рои пикоспутников с зеркалами, вес каждого 15-20г, размер 1м2, фокусируя на землю, в LANL работы давно велись, первый и последний что показывали - 1998 год. Вес менее 80г.Ну в настоящее время о таком варианте речи не идёт. Во вторых они тоже не неуязвимы. Можно жечь направленным СВЧ пачками. Защищенность от ЭМИ электроники малоразмерных аппаратов не может быть высока.
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Владислав
17351
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№14
02.07.2018 11:02
Малой заметности для таких машин НЕ СУЩЕСТВУЕТ если у противника имеется спутниковая группировка ударная а США и не только её формирует. 60см зеркало из SiC зеркало для КА ДЗЗ я в руках в 1990х конце держал у Любарского (был такой институт Космической Оптики в ГОИ). Выпустить могут по другим более дешёвым технологиям несколько тысяч без проблем с фокусировкой луча на расстоянии 600км порядка десятков см. Современные:
Системы связи могут работать на ВУФ диапазоне не проходящем через атмосферу но прекрасно работающем на 1500км на сотни-тысячи км. Кстати ещё 1970-х АС.
В РФ работы по оптике дешёвой фактически были прекращены, что смогли утащили на Запад и Японию, разрабатывались в рамках EUV литографии 20-30 потом 10нм разрешения. Официально на ASML и Nikon Precision. НО работы по EUVL велись в Sandia lab, фото 2001 примерно
. Салащенко, НН - работы открыты и есть патенты. Суть в том что зеркала с атомарным разрешением сначала делаются из чего получше зеродура а затем печатаются как DVD. В случае лазерной оптики ещё проще - дифракционная ввиду требований к пучку в резонаторе работать будет.
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Враг
8505
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№15
02.07.2018 18:14
forumow
Цитата, forumow сообщ. №2
Транспортник вообще по мне должен быть базовой версией. ПАК-ДА и ПАК-ТА в одном флаконе.По-моему, уже обсуждали - глупость это и просто потому, что у них диаметрально противоположные требования. Ещё раз повторяю: смотрите внимательно на толщину корпуса бомберов и транспортников. Не видите очевидную разницу? Ну бомберы ведь все очень сильно узкофюзеляжные с целью минимизировать сопротивление воздуха и повысить экономичность, дальность, а транспортники - наоборот бочонки с более короткими крыльями: нужно чтоб в них габаритные грузы влезали, как минимум различная бронетехника. При этом транспортникам малозаметность нафиг не упёрлась (многие из них вообще в основном гражданские грузы возят, а делать транспорт только для военных - слишком расточительно), а для ПАК ДА - это ключевое требование.
Поймите уже, не будет никогда общего самолёта транспортника и бомбера/ракетоносца - слишком разные задачи, слишком разные требования. Собственно иначе давно бы делали на единой платформе - не дураки ведь создатели, тоже понимают что к чему, а уж очевидное и подавно заметили бы.
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Владислав
17351
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№16
02.07.2018 18:20
Boeing 787-8 212M$ Дальность полета: от 14100 до 15200 км РЕЙСОВАЯ дальность
Ну и наконец:
"План продаж: 3,300 единиц за следующие 20 лет (2011-2030)
http://avia.pro/blog/boeing-787-foto-video-shema-salona-harakteristiki-otzyvy
Для спутниковой системы обнаружения по следу никакой разницы между ПАК-ДА и 787 нет.
Для ракеты что сбивать разницы нет Ту-160 или этот.
52G от ударной волны разламывается, это вообще высотный сугубо самолёт.
Разница существенна в переносимости помех бортом. ВСЁ.
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