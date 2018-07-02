ПАК ДА помимо бомбардировщика будет пунктом управления и "разведчиком"



Возможный облик ПАК ДА.

Источник: https://militaryarms.ru/ Возможный облик ПАК ДА.Источник: https://militaryarms.ru/

Отмечается, что в будущем многофункциональный самолет заменит Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Создание перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) предусматривает применение этого самолета для разведки. Об этом говорится в материалах к заседанию совета по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества при Совфеде.

"Создаются перспективные комплексы фронтовой авиации (Су-57), предназначенные для решения широкого спектра задач, а также воздушные пункты управления в стратегических и оперативных звеньях, самолеты разведки и стратегической авиации", - говорится в материалах.

Как сообщал ранее глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Бондарев, завершаются научно-исследовательские работы по проекту создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации - многофункционального самолета, который заменит и Ту-22М3, и Ту-95МС, а позже Ту-160.

Начало поставок ПАК ДА на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний.

Ранее в то время заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что новый стратегический бомбардировщик может быть представлен публике уже в 2018 году. Также он рассказал, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028 году или 2029 году.