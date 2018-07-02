Авиационные двигатели шестого поколения разрабатывают в России
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ПАК ФА.
Источник: RussianPlanes.NET
Глава Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова Михаил Гордин отметил, что проект имеет слабое финансирование
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. В России идет работа над авиадвигателями шестого поколения, сообщил на заседании в Совфеде генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова Михаил Гордин.
"Идут опережающие разработки двигателей шестого поколения", - сказал он, отметив при этом, что сейчас у проекта слабое финансирование.
Как сообщалось ранее, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) завершила государственные стендовые испытания опытного турбореактивного двигателя АЛ-41Ф-1 для новейших истребителей Су-57 пятого поколения (ПАК ФА).
АЛ-41Ф-1 выполняет функцию двигателя первого этапа для истребителя пятого поколения. Первый испытательный полет ПАК ФА с ним состоялся 29 января 2010 года.
В настоящее время ОДК ведет работу над двигателем второго этапа для Су-57. 5 декабря 2017 года самолет с двигателем второго этапа впервые поднялся в небо, полет прошел в штатном режиме.
Ранее гендиректор ОДК Александр Артюхов сообщал, что двигатель второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 пока не получил официального наименования и носит условное название "Изделие 30".
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29.06.2018
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serzhik
240
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№1
02.07.2018 12:09
"Идут опережающие разработки двигателей шестого поколения", - сказал он, отметив при этом, что сейчас у проекта слабое финансирование.
Собственно ничего другого услышать от нашей науки и не ожидал. С середины 80-х годов протшлго века наука вообще и прикладная, в частности, у нашей власти в падчерицах.
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