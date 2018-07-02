Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Авиационные двигатели шестого поколения разрабатывают в России

02.07.2018 ТАСС 647 1
-2
Понравилась новость?
 0
ПАК ФА
ПАК ФА.
Источник: RussianPlanes.NET

Глава Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова Михаил Гордин отметил, что проект имеет слабое финансирование

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. В России идет работа над авиадвигателями шестого поколения, сообщил на заседании в Совфеде генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова Михаил Гордин.

"Идут опережающие разработки двигателей шестого поколения", - сказал он, отметив при этом, что сейчас у проекта слабое финансирование.

Как сообщалось ранее, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) завершила государственные стендовые испытания опытного турбореактивного двигателя АЛ-41Ф-1 для новейших истребителей Су-57 пятого поколения (ПАК ФА).

АЛ-41Ф-1 выполняет функцию двигателя первого этапа для истребителя пятого поколения. Первый испытательный полет ПАК ФА с ним состоялся 29 января 2010 года.

В настоящее время ОДК ведет работу над двигателем второго этапа для Су-57. 5 декабря 2017 года самолет с двигателем второго этапа впервые поднялся в небо, полет прошел в штатном режиме.

Ранее гендиректор ОДК Александр Артюхов сообщал, что двигатель второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 пока не получил официального наименования и носит условное название "Изделие 30".
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Компании
ОДК УК
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
serzhik
240
№1
02.07.2018 12:09
"Идут опережающие разработки двигателей шестого поколения", - сказал он, отметив при этом, что сейчас у проекта слабое финансирование.
Собственно ничего другого услышать от нашей науки и не ожидал. С середины 80-х годов протшлго века наука вообще и прикладная, в частности, у нашей власти в падчерицах.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 20:27
  • 228
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 02.07 19:38
  • 3
Видео: В Донбассе использовали сирийскую тактику подземной войны
  • 02.07 19:14
  • 6
Видео: У авиабазы Хмеймим уничтожены неизвестные дроны
  • 02.07 19:10
  • 3
США готовят Европу к войне с Россией
  • 02.07 19:02
  • 3
В России рассматривают возможность создания нового учебного самолета для подготовки военных пилотов
  • 02.07 19:02
  • 1
Настоящая крепость?
  • 02.07 18:51
  • 96
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 02.07 18:46
  • 18
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 02.07 18:46
  • 172
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 02.07 18:30
  • 27
АК-12. От поражения к победе
  • 02.07 18:20
  • 16
ПАК ДА помимо бомбардировщика будет пунктом управления и "разведчиком"
  • 02.07 18:04
  • 3
Подсветить и уничтожить. Как развивались бортовые радары боевых самолетов
  • 02.07 18:03
  • 3
Минобороны поставило задачу реанимировать проект УБС МиГ-АТ. Як-130 подкачали?
  • 02.07 16:12
  • 3
Растворить броню. Как работают кумулятивные боеприпасы
  • 02.07 16:12
  • 1554
Как насчёт юмористического раздела?