Работы по модернизации мощностей производителя Ка-52 завершатся до конца 2018 года
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Ка-52 "Аллигатор".
Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский уточнил, что необходимость технического перевооружения связана со стратегией развития предприятия
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Завершение работ по модернизации Арсеньевской авиационной компании (ААК) "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") планируется до конца текущего года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга по итогам визита на предприятие вице-премьера Юрия Борисова и заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.
"Юрий Борисов и Алексей Криворучко осмотрели цеха, в которых ведется модернизация, а также вертолеты, находящиеся в цехе окончательной сборки. В рамках федеральной целевой программы "Техническое перевооружение (реконструкция) производства ААК "Прогресс" на предприятии проводятся работы по восьми производственным направлениям. Завершение работ по модернизации в рамках соответствующей федеральной целевой программы планируется до конца 2018 года", - сказали в пресс-службе.
"Необходимость технического перевооружения связана со стратегией развития предприятия, которая предусматривает производство на "Прогрессе" нескольких новых типов авиационной техники. Кроме того, запланирована модернизация вертолетов Ка-52 для госзаказчика с применением современных материалов, а также более жесткими требованиями к качеству и срокам исполнения гособоронзаказа", - заявил гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, которого цитирует пресс-служба.
На предприятии смонтированы и уже эксплуатируются современные ударный и вакуумный стенды, новая система для стендовых испытаний и другое оборудование.
"На термическом участке цеха защитных покрытий и термообработки запущена в опытную эксплуатацию новая автоматизированная линия. Кроме того, в литейном производстве уже началась опытная эксплуатация печи для термической обработки магниевых отливок", - добавили в холдинге.
ААК "Прогресс" производит вертолеты Ка-52, морскую версию вертолета Ка-52К и готовится к производству гражданского вертолета Ка-62.
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29.06.2018
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