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Корабль Северного флота "Нарьян-Мар" подавил условного противника на полуострове Рыбачий

02.07.2018 ТАСС 276 0
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МПК «Нарьян-Мар»
Малый противолодочный корабль "Нарьян-Мар".
Источник: www.korabli.eu

После выполнения боевого упражнения судно направилось в Северодвинск, где находится пункт постоянного базирования

МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль (МПК) Северного флота "Нарьян-Мар" на учениях в прибрежных полигонах боевой подготовки в Баренцевом море провел артиллерийские стрельбы по береговой цели. Как сообщает в пятницу пресс-служба флота, мишени, имитирующие огневые точки условного противника, были расположены на полигоне полуострова Рыбачий.

"Экипаж МПК "Нарьян-Мар" успешно поразил их огнем из 76-мм артиллерийской установки", - сообщает пресс-служба.

После выполнения боевого упражнения корабль направился в пункт постоянного базирования - Северодвинск. По маршруту перехода его экипаж отработает действия одиночного корабля в море и проведет рад корабельных учений по борьбе за живучесть оружия и технических средств на ходу, по противовоздушной обороне и радиационной, химической и биологической защите.
29.06.2018
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