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Системы С-400 покажут в парке "Патриот" условное уничтожение целей

02.07.2018 ТАСС 317 0
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Зенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC

В рамках мероприятий, приуроченных к столетию системы ПВО Москвы, 7 июля ЗРК совершат марш и развернутся для обнаружения и уничтожения условных воздушных целей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Силы объединения противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы и Центрального района покажут 7 июля в парке "Патриот" условное уничтожение обнаруженных целей. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

"Седьмого июля в парке "Патриот" состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к столетию со дня образования системы противовоздушной обороны Москвы. Гостям праздника будет продемонстрирован динамический показ современной техники ПВО, отвечающей за противовоздушную оборону столицы России. Зенитные ракетные комплексы совершат марш и развернутся для обнаружения и уничтожения условных воздушных целей", - рассказали в российском военном ведомстве.

В ходе боевого дежурства специалисты ПВО постоянно проводят проверки дежурных сил полетами контрольных целей и тренировки по обнаружению и перехвату условных воздушных целей, отметили в Минобороны. "При этом особое внимание уделяется моделированию реальных боевых условий с применением условным противником всего спектра средств воздушно-космического нападения", - добавили в ведомстве.

Датой образования системы ПВО Москвы считается 25 апреля 1918 года, когда в связи с приближением линии фронта к новой столице была развернута работа по организации ее противовоздушной обороны. В штабе окружного военного комиссариата был издан приказ военного руководителя Московского района №1, положивший начало систематической защите неба столицы.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ

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