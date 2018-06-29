Производство самолета МиГ-АТ может быть возобновлено в России
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МиГ-АТ. Источник: ОАО РСК «МиГ».
Министерство обороны рассматривает возможность использования этого самолета для основной подготовки
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Учебно-тренировочный самолет МиГ-АТ, созданный в начале 1990-х годов, может начать вновь поставляться Минобороны России. Об этом сообщил в пятницу генеральный конструктор - вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.
"Минобороны рассматривает возможность для использования этого самолета как базового для основной подготовки. Старых самолетов нет, есть ресурсные показатели самолета", - сказал он.
В свою очередь, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев уточнил в беседе с ТАСС, что предлагаемый срок возобновления производства этого самолета - 2023 год. "Речь идет о том, что этот самолет может начать поступать в авиачасти в 2023 году", - пояснил сенатор, отметив, что существующий задел по программе МиГ-АТ мог бы ускорить ее возобновление.
МиГ-АТ - базовый учебно-тренировочный самолет единой подготовки. Может быть использован для боевого применения неуправляемого оружия по наземным и морским целям. МиГ-АТ уступил Яку-130 в тендере на выбор основного учебно-боевого самолета ВВС России, после чего в 2010 году работы над ним были свернуты.
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29.06.2018
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