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Замглавы Минобороны проверит части Западного военного округа

02.07.2018 РИА Новости 396 0
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Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков.
Источник: РИА Новости/Владимир Астапкович

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков прибыл с рабочей поездкой в войска Западного военного округа для подведения итогов проверки соединений и воинских частей, проводимой с 15 июня, сообщает военное ведомство.

"Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл с рабочей поездкой в войска Западного военного округа для подведения итогов проверки состояния материально-технического обеспечения соединений и воинских частей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, проверка состояния материально-технического обеспечения войск Западного военного округа проводится в период с 15 по 30 июня. В ходе работы комиссией проверено 15 органов военного управления и более 120 воинских частей округа.

"Особое внимание было уделено проверке обеспеченности соединений и воинских частей современными образцами вооружения военной техники, а также социально-бытовому обеспечению военнослужащих", - уточнили в Минобороны.
29.06.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий

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