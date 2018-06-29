Замглавы Минобороны проверит части Западного военного округа
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Дмитрий Булгаков.
Источник: РИА Новости/Владимир Астапкович
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков прибыл с рабочей поездкой в войска Западного военного округа для подведения итогов проверки соединений и воинских частей, проводимой с 15 июня, сообщает военное ведомство.
"Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл с рабочей поездкой в войска Западного военного округа для подведения итогов проверки состояния материально-технического обеспечения соединений и воинских частей", - говорится в сообщении.
Как уточнили в военном ведомстве, проверка состояния материально-технического обеспечения войск Западного военного округа проводится в период с 15 по 30 июня. В ходе работы комиссией проверено 15 органов военного управления и более 120 воинских частей округа.
"Особое внимание было уделено проверке обеспеченности соединений и воинских частей современными образцами вооружения военной техники, а также социально-бытовому обеспечению военнослужащих", - уточнили в Минобороны.
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29.06.2018
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