"Вертолеты России" модернизируют Ка-52



Вертолеты Ка-52 ВКС России. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виктор Толочко Вертолеты Ка-52 ВКС России. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виктор Толочко

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Боевые вертолеты Ка-52 для Минобороны России планируют модернизировать, заявил в пятницу гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Необходимость технического перевооружения связана со стратегией развития предприятия, которая предусматривает производство на "Прогрессе" нескольких новых типов авиационной техники. Кроме того, запланирована модернизация вертолетов Ка-52 для госзаказчика с применением современных материалов, а также более жесткими требованиями к качеству и срокам исполнения гособоронзаказа", - приводит пресс-служба слова Богинского.

В пятницу Арсеньевскую авиационную компанию "Прогресс", производящую Ка-52, посетили вице-премьер РФ Юрий Борисов и замминистра обороны России Алексей Криворучко. Они осмотрели цеха, в которых ведется модернизация, а также вертолеты, находящиеся в цехе окончательной сборки. Сейчас предприятие модернизируют по восьми направлениям: строительство гальванического корпуса, реконструкция композитного, термического, механосборочного и испытательного производств, компрессорной станции и технологической котельной. Модернизацию планируют завершить до конца 2018 года

"В ходе реконструкции гальванического корпуса и участка анодирования построен новый корпус и ведется обновление технологического оборудования. В настоящий момент идет монтаж пяти автоматизированных и двух ручных линий, а также локальных очистных сооружений с внедрением технологии замкнутого цикла водообращения в гальваническом производстве", - говорится в сообщении.