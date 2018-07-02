В России возродили проект МиГ-АТ, созданного 20 лет назад
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Учебно-тренировочный МиГ-АТ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Субботин
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. РСК "МиГ" в 2021 году планирует начать серийное производство учебно-тренировочного самолета МиГ-АТ, разработанного 20 лет назад, но так и не пошедшего в войска, заявил в пятницу в Совфеде генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков.
МиГ-АТ - реактивный учебно-тренировочный самолет, разрабатывавшийся для замены чешских Aero L-29 и L-39.
"Министерство обороны сегодня поставило задачу рассмотреть возможность серийного производства. Вначале - проведение испытаний и сдача заказчику. На все про все - три года, то есть уже через три года должна выпускаться серийная продукция, мы к этому стремимся", - сказал он, отвечая на вопрос главы комитета Совфеда по обороне Виктора Бондарева, реально ли ускорить подготовку к производству этой машины.
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29.06.2018
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