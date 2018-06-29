Ракету "Булава" приняли на вооружение семь лет назад, заявил эксперт



Запуск ракеты Булава. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Запуск ракеты Булава. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ракета "Булава" была принята на вооружение Военно-морского флота России еще в 2011 году, пуски, которые проводились с тех пор, были и испытательными или проверочными, необходимыми для поддержания ракет в боеготовом состоянии.

Об этом РИА Новости заявил российский военный эксперт, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава" завершил испытания в 2018 году и наконец принят на вооружение.

"В 2011 году приняли на вооружение, и она с тех пор стоит. Я так думаю, что просто завершили те доработки, которые там нужно было доработать. Думаю, что все здесь в порядке", - сказал Сивков.

По его словам, после принятия на вооружение как подводных лодок, на которых базируются подобные ракетные комплексы, так и самих ракет, военнослужащие обязательно проводят пуски. Это нужно для того, чтобы проверить весь цикл стрельбы и подтвердить эксплуатационные характеристики комплексов, а также "выявить некоторые нюансы", которые невозможно предугадать без испытаний.

"И естественно, в процессе испытаний или хранения ракеты, возникают нюансы. Чисто из-за старения материалов. Проводятся испытательные пуски. Проверяется, насколько она будет боеспособна … Если возникают какие-то проблемы, то проводятся уточнения, естественно, устранение недостатков, меняются какие-то материалы, комплектующие, без изменения структуры", - добавил эксперт.

В качестве примера он привел легендарный советский танк Т-34. По словам Сивкова, образец, принятый на вооружение в 1940 году, и танк, завершивший в Берлине войну в 1945 году - это две разные машины.