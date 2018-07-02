ИГ* продолжает расползаться по всему миру, заявили в ФСБ



Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) с БЛА.

Источник: amaq / YouTube Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) с БЛА.Источник: amaq / YouTube

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство*" несмотря на понесенные потери продолжает расползаться по всему миру и остается серьезной угрозой, заявил заместитель директора ФСБ России, руководитель аппарата НАК Игорь Сироткин.

"Мы исходим из того, что хотя основная ударная сила международного терроризма - ИГИЛ* и связанные с ним вооруженные экстремистские группировки - понесла ощутимые потери в Сирии и Ираке и фактически утратила возможность реализации своего амбициозного территориального проекта, тем не менее, она продолжает представлять серьезную опасность, превратившись на практике в разбросанную по всему миру структуру, организованную по сетевому принципу. Взаимосвязанные или даже действующие автономно ячейки этой сети "расползаются" по территории и за пределы Ближнего Востока: в Центральную и Юго-Восточную Азию, Африку, Европу", - заявил Сироткин на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств - членов ООН. Текст его речи приводится на сайте постпредства РФ при ООН.

Сироткин отметил, что остается актуальной угроза, исходящая от иностранных террористов-боевиков, членов и пособников террористических организаций, использующих миграционные каналы. Также он указал на активное использование террористами современных технологий, в том числе для вербовки новых членов группировок. Главы группировок радикализуют своих потенциальных сторонников с последующим склонением их к осуществлению так называемого "индивидуального джихада", отметил Сироткин.

Он призвал проводить системную профилактическую работу по неприятию в обществе идеологии терроризма.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.