Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Сирийские танкисты "подлечили" сверхзащищенные Т-72 перед боями в Даръа

02.07.2018 Российская газета 463 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: rg.ru

Четвертая танковая дивизия сирийской армии считается одной из самых боеспособных. Поэтому это элитное соединение активно задействовано на самых ответственных участках фронта борьбы с международным терроризмом.



Основой танкового парка являются самостоятельно модернизированные основные боевые танки Т-72. Эти машины получили решетчатые противокумулятивные экраны и дополнительные контейнеры с наполнителем, которые позволяют эффективно противостоять большинству применяемых в этой "горячей точке" противотанковых средств.

Закрепившуюся за ними репутацию сверхзащищенных они подтвердили в ходе недавних боев в окрестностях Дамаска. Дивизия понесла минимальные потери, правда интенсивное маневрирование в городской застройке не прошло для техники бесследно. У машин были сорваны массивные бортовые контейнеры, повреждены решетчатые экраны.

Однако, судя по размещенным в Сети видеоматериалам, к новой боевой операции в провинции Даръа танкисты успели "подлечить" свою материальную часть. В мастерских восстановлены все элементы защиты. В результате боевые машины сейчас находятся в прекрасном состоянии и уже выполняют задачи по уничтожению бандформирований.

Вместе с ними в одних боевых порядках снова действуют прошедшие похожую модернизацию ЗСУ-23-4 "Шилка". Штурмовые подразделения поддерживаются артиллерией и реактивными системами залпового огня.


Алексей Моисеев
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Т-72
Шилка

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 20:27
  • 228
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 02.07 19:38
  • 3
Видео: В Донбассе использовали сирийскую тактику подземной войны
  • 02.07 19:14
  • 6
Видео: У авиабазы Хмеймим уничтожены неизвестные дроны
  • 02.07 19:10
  • 3
США готовят Европу к войне с Россией
  • 02.07 19:02
  • 3
В России рассматривают возможность создания нового учебного самолета для подготовки военных пилотов
  • 02.07 19:02
  • 1
Настоящая крепость?
  • 02.07 18:51
  • 96
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 02.07 18:46
  • 18
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 02.07 18:46
  • 172
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 02.07 18:30
  • 27
АК-12. От поражения к победе
  • 02.07 18:20
  • 16
ПАК ДА помимо бомбардировщика будет пунктом управления и "разведчиком"
  • 02.07 18:04
  • 3
Подсветить и уничтожить. Как развивались бортовые радары боевых самолетов
  • 02.07 18:03
  • 3
Минобороны поставило задачу реанимировать проект УБС МиГ-АТ. Як-130 подкачали?
  • 02.07 16:12
  • 3
Растворить броню. Как работают кумулятивные боеприпасы
  • 02.07 16:12
  • 1554
Как насчёт юмористического раздела?