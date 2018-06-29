Сирийские танкисты "подлечили" сверхзащищенные Т-72 перед боями в Даръа



Источник: rg.ru Источник: rg.ru

Четвертая танковая дивизия сирийской армии считается одной из самых боеспособных. Поэтому это элитное соединение активно задействовано на самых ответственных участках фронта борьбы с международным терроризмом.

Основой танкового парка являются самостоятельно модернизированные основные боевые танки Т-72. Эти машины получили решетчатые противокумулятивные экраны и дополнительные контейнеры с наполнителем, которые позволяют эффективно противостоять большинству применяемых в этой "горячей точке" противотанковых средств.

Закрепившуюся за ними репутацию сверхзащищенных они подтвердили в ходе недавних боев в окрестностях Дамаска. Дивизия понесла минимальные потери, правда интенсивное маневрирование в городской застройке не прошло для техники бесследно. У машин были сорваны массивные бортовые контейнеры, повреждены решетчатые экраны.

Однако, судя по размещенным в Сети видеоматериалам, к новой боевой операции в провинции Даръа танкисты успели "подлечить" свою материальную часть. В мастерских восстановлены все элементы защиты. В результате боевые машины сейчас находятся в прекрасном состоянии и уже выполняют задачи по уничтожению бандформирований.

Вместе с ними в одних боевых порядках снова действуют прошедшие похожую модернизацию ЗСУ-23-4 "Шилка". Штурмовые подразделения поддерживаются артиллерией и реактивными системами залпового огня.

Алексей Моисеев