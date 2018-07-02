В США разработали "говорящие листовки"



Военнослужащие ВС США.

Источник: Tech. Sgt. Cecilio Ricardo, U.S. Air Force / wikimedia.org Военнослужащие ВС США.Источник: Tech. Sgt. Cecilio Ricardo, U.S. Air Force / wikimedia.org

В США специалисты USSOCOM - Командования специальных операций разработали "говорящие листовки". Их собираются распространять среди гражданского населения или солдат неприятеля, готовых сдаться.

Как пишет издание Defense One, это адресная листовка. Технические специалисты уже подготовили экспериментальный образец. Это аудиозапись продолжительностью в полминуты. По словам представителя USSOCOM Райена Брауна, "говорящие листовки" должны быть достаточно прочными вне зависимости от погодных условий. Листовки, кстати, могут содержать и письменное сообщение. Они должны быть доступны и для производства в "поле" и обладать способностью к отправке сигнала о получении.

Defense One сообщает, что "говорящие листовки" будут полезны Службе военной информационной поддержки - MISO. И приводит в качестве примера операцию против угандийской националистической повстанческой группировки "Господня армия сопротивления" (Lord’s Resistance Army). Благодаря психологическому давлению многие бойцы оставили своих командиров и отряды. Но в условиях тех же джунглей проводить подобные пропагандистские операции нелегко. Поэтому и возникла необходимость в разработке "говорящих листовок".

Правда пока, по утверждению Брауна, первые листовки обошлись дорого. Поэтому нужно сделать их более дешевыми.

Светлана Цыганкова