Россия поднимет в небо тяжелый стелс-беспилотник



Многоцелевой сверхтяжёлый беспилотный летательный аппарат "Охотник-У".

Источник: http://bastion-karpenko.ru/ Многоцелевой сверхтяжёлый беспилотный летательный аппарат "Охотник-У".Источник: http://bastion-karpenko.ru/

Сообщения о первой выкатке нового БПЛА "Охотник" появились в сети - https://t.co/XPZKfqm6Sc. pic.twitter.com/Yblus4NZOo — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 26 июня 2018 г.

Первый полет тяжелого ударного беспилотника "Охотник" состоится в 2019 году. Машину выкатили из сборочного цеха Новосибирского авиазавода.

- В Новосибирске на филиале компании "Сухой" состоялась первая выкатка тяжелого беспилотника "Охотник". Машина проходит наземные испытания перед первым полетом. Он запланирован на 2019 год, - сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Разработку малозаметного ударного БЛА в интересах Минобороны России ведет ОКБ Сухого. Характеристики летательного аппарата засекречены, по данным из открытых источников полная взлетная масса "Охотника" составит 20 тонн. Это будет самое тяжелое устройств такого типа.

Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло" с трехстоечным шасси и максимальным использованием технологий малозаметности. Скорость аппарата составит порядка 1000 километров в час. По некоторым технологиям "Охотник" унифицирован с перспективным истребителем Су-57. Сообщается, что один из прототипов Т-50 работает по этой программе.

Ранее стало известно об успешном завершении летных испытаний ударного беспилотника среднего класса "Альтиус-О" массой более 7,5 тонны. Аппарат с двумя дизельными двигателями предназначен в первую очередь для разведки - он способен парить в воздухе до 48 часов. Однако при необходимости на "Альтиус" можно подвесить до тонны оружия.

На Параде Победы в Москве был показан легкий беспилотник "Корсар", также способный нести противотанковые ракеты.

Антон Валагин