Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия поднимет в небо тяжелый стелс-беспилотник

02.07.2018 Российская газета 919 0
0
Понравилась новость?
 +2
Охотник-У
Многоцелевой сверхтяжёлый беспилотный летательный аппарат "Охотник-У".
Источник: http://bastion-karpenko.ru/

Первый полет тяжелого ударного беспилотника "Охотник" состоится в 2019 году. Машину выкатили из сборочного цеха Новосибирского авиазавода.

- В Новосибирске на филиале компании "Сухой" состоялась первая выкатка тяжелого беспилотника "Охотник". Машина проходит наземные испытания перед первым полетом. Он запланирован на 2019 год, - сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Разработку малозаметного ударного БЛА в интересах Минобороны России ведет ОКБ Сухого. Характеристики летательного аппарата засекречены, по данным из открытых источников полная взлетная масса "Охотника" составит 20 тонн. Это будет самое тяжелое устройств такого типа.

Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло" с трехстоечным шасси и максимальным использованием технологий малозаметности. Скорость аппарата составит порядка 1000 километров в час. По некоторым технологиям "Охотник" унифицирован с перспективным истребителем Су-57. Сообщается, что один из прототипов Т-50 работает по этой программе.

Ранее стало известно об успешном завершении летных испытаний ударного беспилотника среднего класса "Альтиус-О" массой более 7,5 тонны. Аппарат с двумя дизельными двигателями предназначен в первую очередь для разведки - он способен парить в воздухе до 48 часов. Однако при необходимости на "Альтиус" можно подвесить до тонны оружия.

На Параде Победы в Москве был показан легкий беспилотник "Корсар", также способный нести противотанковые ракеты.


Антон Валагин
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 20:27
  • 228
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 02.07 19:38
  • 3
Видео: В Донбассе использовали сирийскую тактику подземной войны
  • 02.07 19:14
  • 6
Видео: У авиабазы Хмеймим уничтожены неизвестные дроны
  • 02.07 19:10
  • 3
США готовят Европу к войне с Россией
  • 02.07 19:02
  • 3
В России рассматривают возможность создания нового учебного самолета для подготовки военных пилотов
  • 02.07 19:02
  • 1
Настоящая крепость?
  • 02.07 18:51
  • 96
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 02.07 18:46
  • 18
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 02.07 18:46
  • 172
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 02.07 18:30
  • 27
АК-12. От поражения к победе
  • 02.07 18:20
  • 16
ПАК ДА помимо бомбардировщика будет пунктом управления и "разведчиком"
  • 02.07 18:04
  • 3
Подсветить и уничтожить. Как развивались бортовые радары боевых самолетов
  • 02.07 18:03
  • 3
Минобороны поставило задачу реанимировать проект УБС МиГ-АТ. Як-130 подкачали?
  • 02.07 16:12
  • 3
Растворить броню. Как работают кумулятивные боеприпасы
  • 02.07 16:12
  • 1554
Как насчёт юмористического раздела?