ВВС США признали свое бессилие перед С-400
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе.
Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко
Американские ВВС нуждаются в помощи сухопутной армии для того, чтобы противостоять российской зенитной ракетной системе большой и средней дальности С-400 "Триумф".
Об этом пишет Military.com. Как отметил командующий ВВС США генерал Холмс, сейчас ведется поиск возможности объединить потенциал авиации и армии для достижения большего эффекта в борьбе с С-400. Основной проблемой он назвал увеличение радиуса действия С-400, в результате которого российские системы уже получили название "убийцы F-35".
"Мы продолжаем использовать все наши инструменты, чтобы убедиться, что у нас есть способ противостоять им", - считает генерал Холмс.
По его словам, следует собрать воедино все возможности, включая разведку, наблюдение, командование, управление и нанесение дальних ударов.
"Передовая система, известная как "Триумф", может перевозить несколько ракет ближнего и дальнего действия с различными сенсорными системами. По данным исследовательской службы конгресса, она имеет дальность действия 400 километров и эффективна против самолетов-невидимок, баллистических и крылатых ракет", - говорится в публикации.
Руслан Мельников
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29.06.2018
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