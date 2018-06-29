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ВВС США признали свое бессилие перед С-400

02.07.2018 Российская газета 477 0
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе.
Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Американские ВВС нуждаются в помощи сухопутной армии для того, чтобы противостоять российской зенитной ракетной системе большой и средней дальности С-400 "Триумф".

Об этом пишет Military.com. Как отметил командующий ВВС США генерал Холмс, сейчас ведется поиск возможности объединить потенциал авиации и армии для достижения большего эффекта в борьбе с С-400. Основной проблемой он назвал увеличение радиуса действия С-400, в результате которого российские системы уже получили название "убийцы F-35".

"Мы продолжаем использовать все наши инструменты, чтобы убедиться, что у нас есть способ противостоять им", - считает генерал Холмс.

По его словам, следует собрать воедино все возможности, включая разведку, наблюдение, командование, управление и нанесение дальних ударов.

"Передовая система, известная как "Триумф", может перевозить несколько ракет ближнего и дальнего действия с различными сенсорными системами. По данным исследовательской службы конгресса, она имеет дальность действия 400 километров и эффективна против самолетов-невидимок, баллистических и крылатых ракет", - говорится в публикации.


Руслан Мельников
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф

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