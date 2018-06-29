Новейший "Панцирь-СМ" впервые заметили в Алжире
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ".
Источник: rg.ru
В Алжире на учениях Sakhr 2018 был продемонстрирован новый российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ".
Per @secretdifa3, Algeria is testing Pantsir-SM surface-to-air missile system https://t.co/9dNPRrpcJ0 pic.twitter.com/5bqb3ce97f— Derek Bisaccio (@DerekBisaccio) 28 июня 2018 г.
Об этом сообщает Menadefense.net, ссылаясь на репортаж алжирского телевидения. Как комментирует издание, "Панцирь-СМ" должен превзойти предыдущую версию "Панцирь-С1", используемую во многих армиях.
Новый самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс в полтора-два раза эффективнее предшественника с точки зрения огневой мощи и скорости стрельбы. Его радар обладает способностью обнаруживать даже очень маленькие цели на расстоянии до 75 километров, дальност поражения целей ракетами возросла до 40 километров. Шасси "Торнадо" обладает хорошей бронезащитой, большей устойчивостью и маневренностью.
В статье отмечается, что Алжир озабочен укреплением своих сил ПВО. И поэтому он является одним из наиболее заинтересованных заказчиков российского ЗРПК. Первые поставки "Панциря-СМ" ожидаются в 2019 году.
Светлана Цыганкова
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29.06.2018
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