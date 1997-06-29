Юрий Борисов и Алексей Криворучко посетили ААК "Прогресс"
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Логотип ПАО "ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина.
Источник: http://dv-brand.ru/
Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов и заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко посетили ААК "Прогресс" холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех). Они ознакомились с производственными мощностями предприятия и ходом его технического перевооружения.
Юрий Борисов и Алексей Криворучко осмотрели цеха, в которых ведется модернизация, а также вертолеты, находящиеся в цехе окончательной сборки. В рамках федеральной целевой программы "Техническое перевооружение (реконструкция) производства ААК "Прогресс" на предприятии проводятся работы по восьми производственным направлениям: строительство гальванического корпуса, реконструкция композитного, термического, механосборочного и испытательного производств, компрессорной станции и технологической котельной. Завершение работ по модернизации в рамках соответствующей федеральной целевой программы планируется до конца 2018 года
"Необходимость технического перевооружения связана со стратегией развития предприятия, которая предусматривает производство на "Прогрессе" нескольких новых типов авиационной техники. Кроме того запланирована модернизация вертолетов Ка-52 для госзаказчика с применением современных материалов, а также более жесткими требованиями к качеству и срокам исполнения гособоронзаказа", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
В ходе реконструкции гальванического корпуса и участка анодирования построен новый корпус и ведется обновление технологического оборудования. В настоящий момент идет монтаж пяти автоматизированных и двух ручных линий, а также локальных очистных сооружений с внедрением технологии замкнутого цикла водообращения в гальваническом производстве.
Обеспечить выполнение всего комплекса испытаний и поддержать требуемый уровень качества выпускаемой продукции позволит новое испытательное оборудование. На предприятии смонтированы и уже эксплуатируются современные ударный и вакуумный стенды, новая система для стендовых испытаний и другое оборудование.
На термическом участке цеха защитных покрытий и термообработки запущена в опытную эксплуатацию новая автоматизированная линия. Кроме того в литейном производстве уже началась опытная эксплуатация печи для термической обработки магниевых отливок, приобретенной в рамках инвестиционного проекта "Создание центра специализации по производству отливок из магниевых сплавов на базе ООО "ВР Литейное производство" в части производственных мощностей ААК "Прогресс".
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29.06.2018
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