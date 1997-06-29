С фейерверком и жутким воем: атака РСЗО Golan попала на видео в Сирии



РСЗО "Golan-300".

Источник: rg.ru РСЗО "Golan-300".Источник: rg.ru

Сирийская армия в ходе боевых действий активно применяет реактивные установки залпового огня. В Сети появились зрелищные кадры ночной атаки позиций террористов.

Ракеты с жутким воем уходят в небо, оставляя по траектории своеобразный фейерверк из ракетного топлива, используемого в двигателях. Вдали, в расположении противника, видны мощные взрывы.

Как отмечает один из ведущих экспертов по сирийскому кризису Юрий Лямин, на видео запечатлено применение реактивных систем залпового огня Golan-300 и, возможно, Golan-400. Одну из пусковых установок Golan-300 можно разглядеть в самом начале. Эти РСЗО также можно узнать и по достаточно характерному звуку, которые они издают при запуске.

Golan-300 и Golan-400 относятся к реактивным установкам, которые выпускаются в мастерских 4-й танковой дивизии сирийской армии, получившей в СМИ неофициальное название "танковый спецназ".

Есть также Golan-65 и Golan-250 более мелкого калибра. Все эти системы монтируются на шасси пикапов и грузовых автомобилей. Например, Golan-400 изготавливают на базе российского ГАЗ-3308 "Садко". Дальность применения 360-мм Golan-300 относительно невелика - всего около 1,5 км.

Сирийские военные также недавно продемонстрировали Golan-1000, выполненную на основе танка Т-72. Калибр пусковых установок - 500 мм. Вес реактивного снаряда составляет 500 кг. Как ожидается, в ближайшее время ее задействуют в боевых действиях.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев