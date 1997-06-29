Су-30 получили радиоэлектронный щит



Один из четырех новых истребителей Су-30СМ (бортовой номер "54 красный") постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут", полученных ВКС России, во время вылета из Новосибирска после промежуточной посадки при перегоне из Иркутска на аэродром Халино (Курск). 26.04.2018.

Источник: www.instagram.com / t.me/novospotting Один из четырех новых истребителей Су-30СМ (бортовой номер "54 красный") постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут", полученных ВКС России, во время вылета из Новосибирска после промежуточной посадки при перегоне из Иркутска на аэродром Халино (Курск). 26.04.2018.Источник: www.instagram.com / t.me/novospotting

ВКС России укомплектуют истребители новейшими станциями подавления

Российские истребители Су-30СМ оснастят новейшими станциями радиоэлектронного подавления САП-518. Такое решение было принято Военно-космическими силами (ВКС) по итогам изучения сирийского опыта. Эти системы способны защитить самолеты от зенитных и авиационных ракетных комплексов. Они создают помехи средствам самонаведения, сбивая ракеты с траектории. По мнению военных экспертов, подобные комплексы значительно повысят живучесть российских истребителей.

Как рассказали "Известиям" в Главном штабе ВКС, по результатам операции в Сирии было принято решение до конца 2018 года оснастить все многоцелевые истребители Су-30СМ станциями постановки помех САП-518. Эта система поступает на вооружение в рамках масштабной программы модернизации и технического переоснащения авиапарка ВКС.

Станция активных помех индивидуальной защиты САП-518 создана Калужским научно-исследовательским радиотехническим институтом. Она предназначена для защиты самолета от поражения современными и перспективными ракетами класса "поверхность-воздух" и "воздух-воздух". Система особенно эффективна против ракет с активными радиолокационными системами самонаведения. Также она создает активные помехи радиолокационным станциям (РЛС) самолетов, наземным и корабельным комплексам ПВО.

При создании САП-518 были применены самые современные достижения радиоэлектроники, в том числе мощные широкополосные активные антенные решетки. САП-518 размещается в двух подвесных контейнерах, которые устанавливаются на крыльях самолета. В одном контейнере находится приемник для определения частоты излучающего сигнала. Во втором - устройство цифровой радиочастотной памяти с передатчиком для формирования сигнала помехи.

САП-518 позволяет выбирать наиболее опасные цели и формировать оптимальные программы для их эффективного подавления. В устройстве используется так называемая технология цифровой радиочастотной памяти (ЦРЧП). Многоканальные устройства запоминания способны получать и хранить копии сотни радиочастотных сигналов. Поэтому ЦРЧП способна генерировать ложные цели, которые трудно отличить от настоящих. Смоделированные сигналы фактически представляют собой радиопортреты целей различных типов. Фактически ЦРЧП занимается дезинформацией противника. В итоге он вынужден тратить существенные ресурсы на отслеживание ложных целей, что значительно снижает эффективность систем наведения.

Установка на Су-30 передовых станций радиоэлектронного подавления многократно повысит живучесть самолета в зонах действия систем ПВО, рассказал "Известиям" военный эксперт Алексей Леонков.

- Основное назначение САП-518 - индивидуальная защита самолета, - рассказал Алексей Леонков. - Система работает по принципу антирадара. То есть постоянно выдает локаторам противника искаженную информацию: отражает сигнал с задержкой, путает измерение дальности до объекта, скорость и угловое положение. Это мешает РЛС обнаруживать цели, определять их параметры и формировать необходимые данные для систем вооружения.

Су-30 - российский двухместный многоцелевой истребитель поколения "4+". На самолетах этого типа отрабатывается концепция применения мощных средств РЭБ. Боевой опыт работы модулей РЭБ для Су-30 показал возможность нейтрализации не только отдельных радаров истребителей, а целых комплексов ПВО под управлением интегрированных систем.