Boeing показал концепт гиперзвукового пассажирского самолета



Концепт гиперзвукового пассажирского самолета.

Источник: Boeing Концепт гиперзвукового пассажирского самолета.Источник: Boeing

Американский авиастроительный концерн Boeing представил концепт гиперзвукового пассажирского самолета, первый полет которого может состоятся через 20-30 лет. По словам руководителя научных исследований концерна в области гиперзвука Кевина Боукатта, при разработке концепта нового летательного аппарата учтены наработки Boeing в области гиперзвукового полета, полученные за последние 60 лет. Согласно заявлению американской компании, наработки по проекту могут быть также использованы и военными.

Одним из основных направлений исследований мировых авиастроительных компаний сегодня являются сверхзвуковые пассажирские самолеты. Такие летательные аппараты позволят существенно сократить время, необходимое на перелеты. По предварительным оценкам, сверхзвуковые самолеты могут начать выполнять полеты самое ранее в середине 2020-х годов. Одновременно исследования ведутся и в области пассажирских перелетов на гиперзвуковой скорости, однако они пока носят больше теоретический, нежели практический характер.

Представленное Boeing изображение концепта гиперзвукового самолета показывает аппарат с вытянутым заостренным в носовой и хвостовой частях фюзеляжем и треугольным в плане крылом большой стреловидности. Самолет имеет отклоненные в стороны друг от друга два киля и две заостренные балки в хвостовой части, на которых они установлены. Концепт летательного аппарата выполнен по схеме низкоплана. Двигатели, вероятно, расположены в нижней части планера (на изображении их не видно). Самолет имеет обширное остекление кабины пилотов; иллюминаторы на фюзеляже расположены ближе к носовой части.

Как пишет Aviation Week, крейсерской скоростью полета нового самолета будут пять чисел Маха (6,2 тысячи километров в час). Гиперзвуковой принято называть скорость полета быстрее пяти чисел Маха. Крейсерской высотой полета нового самолета будут 28,9 тысячи метров. Благодаря таким летным характеристикам самолет, если он будет построен, сможет выполнять трансатлантические перелеты за два часа и транстихоокеанские - за три.

В качестве двигательной установки на самолете, вероятно, будут использоваться реактивные двигатели изменяемого цикла, аналогичные тем, что ставились на самолеты-разведчики SR-71 Blackbird. Силовые установки эти самолетов сочетали в себе обычные турбореактивные двухконтурные двигатели с форсажными камерами и прямоточные воздушно-реактивные двигатели. С помощью таких установок Blackbird установил рекорд скорости при полете по прямой - 3529,56 километра в час. Усовершенствованные двигатели гиперзвукового пассажирского самолета смогут надежно работать на скорости полета около пяти чисел Маха.

В январе текущего года группа китайских исследователей во главе с Цуй Каем предложила использовать схему биплана при разработке гиперзвукового пассажирского самолета. Исследователи пришли к выводу, что схема биплана позволит существенно уменьшить лобовое сопротивление самолета при сохранении большого внутреннего объема. Ученые предложили конструкцию самолета с нижним большим крылом и верхним малым. Оба крыла должны иметь небольшой размах.

В гиперзвуковом полете на нижем крыле будут образовываться ударные волны - скачкообразное повышение давления, плотности, температуры и скорости воздушного потока. Предполагается, что верхнее крыло будет опираться на ударную волну, благодаря чему на нем будет образовываться большая по величине подъемная сила. Благодаря этому самолет будет расходовать меньше топлива в полете.

Василий Сычев