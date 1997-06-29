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Антонов: Россия стремится к достижению цели всеобщего ядерного разоружения

29.06.2018 РИА Новости 773 0
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Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Россия и далее будет стремиться к достижению цели всеобщего ядерного разоружения, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая в госдепартаменте на Конференции по случаю 50-летия открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"За полвека достигнут беспрецедентный прогресс в сфере ядерного разоружения. Заявления о том, что усилия на данном направлении недостаточны или пробуксовывают, не имеют ничего общего с действительностью. Россия на основе двусторонних соглашений с США и в одностороннем порядке внесла весомый вклад в ядерное разоружение, уменьшив на 85% размеры своего ядерного потенциала", - сообщил Антонов.

Российский посол отметил, что Россия "в четыре раза сократила количество нестратегических ядерных вооружений", а также "перевела такое оружие в категорию неразвернутого, сосредоточив его в пределах национальной территории".

"Россия и далее будет стремиться к достижению цели всеобщего ядерного разоружения - мы подтверждали это на самом высоком уровне. Убеждены, что обеспечить дальнейший прогресс в деле ядерного разоружения возможно, только если все заинтересованные государства приложат для этого необходимые усилия", - добавил высокопоставленный дипломат.

По его словам, единственным в этом плане реалистичным вариантом является основанный на консенсусе взвешенный поэтапный подход, предполагающий последовательное создание надлежащих условий, позволяющих продвигаться по пути ядерного разоружения.

"Попытки же добиться этой цели без участия ядерных стран и вопреки их законным интересам безопасности чреваты разбалансировкой действующих разоруженческих механизмов ООН и ослаблением режима ДНЯО", - подчеркнул Антонов.
28.06.2018
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принадлежат РИА Новости
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