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В НАТО признали, что альянс теряет превосходство в воздухе

29.06.2018 РИА Новости 986 1
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Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon
Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. В обозримом будущем НАТО рискует утратить превосходство в воздухе, говорится в новой стратегии альянса по развитию ВВС.

Среди главных угроз - современные системы ПВО и космические средства.

"Признаем, что десятилетия неоспоримых (по превосходству. - Прим. ред.) воздушных операций могут завершиться", - пишет пресс-служба альянса.

В новой стратегии излагаются нынешние и будущие условия, в которых будут действовать военно-воздушные силы союзников.

Транснациональные угрозы

По мнению экспертов организации, будущие вызовы и угрозы станут транснациональными и, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для мира, безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе.

В документе говорится, что альянс должен иметь возможность проводить операции против любого противника.

Подчеркивается, что специальные подразделения - морские и кибернетические - должны плотнее взаимодействовать с военно-воздушными силами.

Стратегия при этом предусматривает, что ВВС стран НАТО должны иметь возможность вести боевые действия во всех районах и условиях, включая сильно защищенное воздушное пространство.

Июльский саммит

На прошлой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность, что на саммите организации 11-12 июля в Брюсселе страны-участницы проявят единство в принятии необходимых решений.

Он отметил, что НАТО сможет избежать конфликта с президентом США Дональдом Трампом, который ранее отказался подписывать итоговое коммюнике G7 из-за разногласий по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам.
26.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1615
№1
29.06.2018 12:32
Считай, что речь идёт о проблеме ВВС США, т.к. НАТО это ВС США и остальные на подхвате. Ценность которых заключается лишь в том, что эти страны расположены в Европе.
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