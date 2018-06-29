В НАТО признали, что альянс теряет превосходство в воздухе
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Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Mindaugas Kulbis
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. В обозримом будущем НАТО рискует утратить превосходство в воздухе, говорится в новой стратегии альянса по развитию ВВС.
Среди главных угроз - современные системы ПВО и космические средства.
"Признаем, что десятилетия неоспоримых (по превосходству. - Прим. ред.) воздушных операций могут завершиться", - пишет пресс-служба альянса.
В новой стратегии излагаются нынешние и будущие условия, в которых будут действовать военно-воздушные силы союзников.
Транснациональные угрозы
По мнению экспертов организации, будущие вызовы и угрозы станут транснациональными и, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для мира, безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе.
В документе говорится, что альянс должен иметь возможность проводить операции против любого противника.
Подчеркивается, что специальные подразделения - морские и кибернетические - должны плотнее взаимодействовать с военно-воздушными силами.
Стратегия при этом предусматривает, что ВВС стран НАТО должны иметь возможность вести боевые действия во всех районах и условиях, включая сильно защищенное воздушное пространство.
Июльский саммит
На прошлой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность, что на саммите организации 11-12 июля в Брюсселе страны-участницы проявят единство в принятии необходимых решений.
Он отметил, что НАТО сможет избежать конфликта с президентом США Дональдом Трампом, который ранее отказался подписывать итоговое коммюнике G7 из-за разногласий по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам.
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26.06.2018
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