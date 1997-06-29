Госдеп одобрил возможную продажу Испании пяти комплексов Aegis
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Здание Госдепартамента США. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Испании пяти комплексов противоракетной обороны AEGIS на сумму более 860,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Агентства сотрудничества в области безопасности и обороны США.
"Предложенная продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Для национальных интересов США жизненно важно помогать Испании в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны", - говорится в документе.
Испания уже располагает пятью фрегатами, оснащенными этой системой, и пять дополнительных комплексов позволят Испании более гибко противодействовать региональным угрозам, сказано в сообщении ведомства.
Там также содержится оговорка, что подобное уведомление о возможной продаже является обязательным, но не означает, что сделка обязательно состоится.
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26.06.2018
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