Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Госдеп одобрил возможную продажу Испании пяти комплексов Aegis

29.06.2018 РИА Новости 501 0
0
Понравилась новость?
 0
Здание Госдепартамента США. Архивное фото
Здание Госдепартамента США. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Испании пяти комплексов противоракетной обороны AEGIS на сумму более 860,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Агентства сотрудничества в области безопасности и обороны США.

"Предложенная продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Для национальных интересов США жизненно важно помогать Испании в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны", - говорится в документе.

Испания уже располагает пятью фрегатами, оснащенными этой системой, и пять дополнительных комплексов позволят Испании более гибко противодействовать региональным угрозам, сказано в сообщении ведомства.

Там также содержится оговорка, что подобное уведомление о возможной продаже является обязательным, но не означает, что сделка обязательно состоится.
26.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
США
Продукция
Иджис
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.06 06:12
  • 2
Вооружения, которые вскоре поступят в армию, в разы увеличат ее потенциал - Путин
  • 30.06 05:59
  • 3
Минобороны Польши решило закупить подводные лодки
  • 30.06 05:00
  • 35
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 30.06 03:55
  • 1
Австралии усиленно предлагается фрегат Тип 26
  • 29.06 23:27
  • 97
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 29.06 22:52
  • 3
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 29.06 21:58
  • 2
Разведчики ЦВО совершили самый протяженный в истории пеший марш во время учений под Оренбургом
  • 29.06 21:49
  • 3
Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих
  • 29.06 21:30
  • 218
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 29.06 21:13
  • 87
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 29.06 20:41
  • 8
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 29.06 20:00
  • 3
Российский спецназ опробовал новые снайперские винтовки
  • 29.06 20:00
  • 2
Истребители Су-30 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке
  • 29.06 19:49
  • 3
Уникальное стелс-покрытие для остекления боевых самолетов значительно увеличивает незаметность российской авиации для радаров
  • 29.06 19:45
  • 2
Нужна ли России сегодня "суперторпеда Сахарова"