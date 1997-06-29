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В Индии раскрыли возможности С-400 против F-18 и F-35

29.06.2018 Lenta.ru 785 0
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Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф. Архивное фото
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 эффективен против американских истребителей F/A-18 Hornet и F-35 Lightning II, полагает The India Times.

Индийское издание отмечает, что американский комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) перехватывает межконтинентальные баллистические ракеты, однако "система противоракетной обороны С-400 эффективна против более широкого круга воздушных атак, особенно истребителей, таких как F-18 и F-35".

Журнал отмечает, что после модернизации возможности комплекса С-400 по перехвату баллистических ракет, по сравнению с эффективностью THAAD, неизвестны.

В настоящее время Индия планирует купить у России комплексы С-400, чему противодействуют США, которые ввели санкции в отношении российских оборонных компаний. Вместо приобретения С-400 Вашингтон может предложить Дели покупку THAAD. Соответствующие переговоры запланированы на 6 июля.
28.06.2018
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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-18
F-35
THAAD
С-400 Триумф

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