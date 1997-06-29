ВВС Германии признали неспособность воевать
|
|
Истребитель Eurofighter Typhoon (бортовой номер 30+49, серийный номер GS034) ВВС Германии. Самолет серии Tranche 2 из состава истребительной эскадры JG73.
Источник: Министерство обороны ФРГ
Парк немецких боевых самолетов находится в плачевном состоянии. Об этом на мероприятии, прошедшем в Берлине 27 июня с участием 200 военных, промышленников и законодателей, заявил начальник штаба ВВС ФРГ (люфтваффе бундесвера) генерал-лейтенант Инго Герхартц. Его цитирует Reuters.
По его словам, инспекция состояния многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon заняла 14 месяцев вместо полугода, что неприемлемо. "Самолеты не используют из-за того, что не хватает запчастей, или даже многие из них уже сняты с производства", — заявил генерал-лейтенант.
Герхарц призвал законодателей, присутствовавших на мероприятии, поддержать более устойчивый план расходов военного ведомства, который позволит ВВС повысить оперативную боевую пригодность самолетов, а также улучшить планирование нового оружия и модернизацию существующих систем.
В докладе Минобороны ФРГ, опубликованном в феврале 2018-го, отмечалось, что на протяжении 2017 года только 39 из 128 самолетов Eurofighter Typhoon и 26 из 93 истребителей старшей модели Panavia Tornado оказались непосредственно пригодными для обучения и боевого применения.
|
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.06.2018 Германия запросила у США сертификацию своих самолетов
25.04.2018 Конкурентная борьба в рамках программы закупки для ВВС Германии новых самолетов для замены "Торнадо" обострилась до предела
18.04.2018 Британия и Франция: военные супердержавы на пенсии
16.04.2018 Система ПВО Сирии смогла перехватить около 70% американских и европейских крылатых ракет
29.03.2018 Британия заказала новые ракеты класса "воздух - поверхность"
19.03.2018 Командующего Люфтваффе уволили за лоббирование F-35
12.03.2018 Германия "обречена" на F-35
10.01.2018 Размышления о замене Panavia Tornado ВВС Германии