Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВВС Германии признали неспособность воевать

29.06.2018 Lenta.ru 437 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon (бортовой номер 30+49, серийный номер GS034) ВВС Германии. Самолет серии Tranche 2 из состава истребительной эскадры JG73.
Источник: Министерство обороны ФРГ

Парк немецких боевых самолетов находится в плачевном состоянии. Об этом на мероприятии, прошедшем в Берлине 27 июня с участием 200 военных, промышленников и законодателей, заявил начальник штаба ВВС ФРГ (люфтваффе бундесвера) генерал-лейтенант Инго Герхартц. Его цитирует Reuters.

По его словам, инспекция состояния многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon заняла 14 месяцев вместо полугода, что неприемлемо. "Самолеты не используют из-за того, что не хватает запчастей, или даже многие из них уже сняты с производства", — заявил генерал-лейтенант.

Герхарц призвал законодателей, присутствовавших на мероприятии, поддержать более устойчивый план расходов военного ведомства, который позволит ВВС повысить оперативную боевую пригодность самолетов, а также улучшить планирование нового оружия и модернизацию существующих систем.

В докладе Минобороны ФРГ, опубликованном в феврале 2018-го, отмечалось, что на протяжении 2017 года только 39 из 128 самолетов Eurofighter Typhoon и 26 из 93 истребителей старшей модели Panavia Tornado оказались непосредственно пригодными для обучения и боевого применения.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
EF-2000
Panavia Tornado

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.06 06:12
  • 2
Вооружения, которые вскоре поступят в армию, в разы увеличат ее потенциал - Путин
  • 30.06 05:59
  • 3
Минобороны Польши решило закупить подводные лодки
  • 30.06 05:00
  • 35
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 30.06 03:55
  • 1
Австралии усиленно предлагается фрегат Тип 26
  • 29.06 23:27
  • 97
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 29.06 22:52
  • 3
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 29.06 21:58
  • 2
Разведчики ЦВО совершили самый протяженный в истории пеший марш во время учений под Оренбургом
  • 29.06 21:49
  • 3
Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих
  • 29.06 21:30
  • 218
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 29.06 21:13
  • 87
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 29.06 20:41
  • 8
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 29.06 20:00
  • 3
Российский спецназ опробовал новые снайперские винтовки
  • 29.06 20:00
  • 2
Истребители Су-30 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке
  • 29.06 19:49
  • 3
Уникальное стелс-покрытие для остекления боевых самолетов значительно увеличивает незаметность российской авиации для радаров
  • 29.06 19:45
  • 2
Нужна ли России сегодня "суперторпеда Сахарова"