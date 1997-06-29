ГИК ДНР показала "Оплот"



Пистолет-пулемет «Оплот».

Источник: rusnext.ru Пистолет-пулемет «Оплот».Источник: rusnext.ru

В самопровозглашенной ДНР (Донецкой народной республике) продемонстрировали опытный образец нового пистолета-пулемета "Оплот". Соответствующее видео представил YouTube-канал Daily Storm.

"Мы с коллективом конструкторов ГИКа (Государственной инновационной компании) — это представители ВПК Донецкой народной республики — приложили усилия и сделали вот такой пистолет-пулемет", — сказал конструктор Владимир Мищенко.

По словам разработчика, такое оружие допускает стрельбу одиночными выстрелами и очередями. Прицельная дальность пистолета-пулемета составляет примерно 75 метров, скорострельность — 850-900 выстрелов в минуту. В магазин вмещается 25 патронов.

В мае 2018-го в ДНР впервые показали РСЗО (реактивные системы залпового огня) собственного производства "Снежинка" и "Чебурашка".