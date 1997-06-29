Противоминное оборудование "Обухова" доказало свою универсальность
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Морские беспилотные аппараты, входящие в состав противоминного оборудования современного тральщика проекта 12700 "Александр Обухов", сыграли важную роль поиске на дне Балтийского моря разбившегося вертолета Ка-29, пишут Известия.
https://ru.wikipedia.org
Это первый случай применения робототехнического комплекса "Диамант" для поисково-спасательных работ, а не для обезвреживания мин.
Газета напоминает, что в апреле текущего года районе мыса Таран разбился российский вертолет Ка-29. Для поисков обломков был задействован "Обухов" находившийся в учебно-боевом походе. Экипаж тральщика с помощью гидроакустических средств просканировал дно в указанном районе, зафиксировал предполагаемые обломки машины в 6 км от берега на глубине около 40 м, а затем окончательно идентифицировал их с помощью беспилотного комплекса "Диамант". Дальнейшие работы по подъему тел погибших и оборудования были проведены водолазами Балтийского флота.
Для моряков эта операция стала своеобразным боевым крещением – ранее им приходилось решать только учебные задачи по поиску мин.
По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, "Александр Обухов" – удачный проект, то же можно сказать и о его оборудовании, в частности об аппарате "Диамант". Проведенная операция подтвердила, что корабль можно с пользой применять и в мирное время, например, для обследования сложного рельефа морского дна – это бывает важно для прокладки разного рода коммуникаций. Кроме того, Южная Балтика и сегодня продолжает приносить неприятные сюрпризы в виде мин, оставшихся не только после Великой отечественной, но и после Первой мировой войны.
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28.06.2018
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