Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Нижнем Новгороде спущен на воду большой гидрографический катер

29.06.2018 Военное обозрение 485 0
0
Понравилась новость?
 +1

Большой гидрографический катер (БГК) нового поколения проекта 23040Г, строящийся в интересах ВМФ РФ, спущен на воду на предприятии "Нижегородский теплоход" 27 июня 2018 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Приказом Главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва катеру присвоено имя "Александр Евланов" в честь контр-адмирала Александра Евланова - выдающегося гидрографа.

Министерство обороны России

БГК проекта 23040Г "Александр Евланов" является первым серийным и вторым в серии из шести катеров, заказанных гидрографической службой ВМФ РФ. Головной катер "Георгий Зима" был спущен на воду в мае 2018 года, тогда же произошла закладка третьего и четвертого катеров проекта 23040Г этой серии, соответственно получивших имена "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник". Постройка катеров идет с небольшим запаздыванием, причина этого не известна.

Катера проекта 23040Г являются дальнейшим развитием рейдовых катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 и предназначены для съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров. Кроме этого они используются для доставки личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования; навигационно-гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций; лоцманской проводки и лидирования подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.

Характеристики судна проекта 23040Г:

длина наибольшая: 33,04 м; ширина: 6,8 м; осадка средняя: 1,6 м; водоизмещение полное: 192,7 т; скорость хода, около: 12,7 узл.; мощность главных двигателей : 2х248 кВт; Осадка средняя 1,6 метра; Скорость хода 12,7+0,3 узлов.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.06 06:12
  • 2
Вооружения, которые вскоре поступят в армию, в разы увеличат ее потенциал - Путин
  • 30.06 05:59
  • 3
Минобороны Польши решило закупить подводные лодки
  • 30.06 05:00
  • 35
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 30.06 03:55
  • 1
Австралии усиленно предлагается фрегат Тип 26
  • 29.06 23:27
  • 97
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 29.06 22:52
  • 3
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 29.06 21:58
  • 2
Разведчики ЦВО совершили самый протяженный в истории пеший марш во время учений под Оренбургом
  • 29.06 21:49
  • 3
Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих
  • 29.06 21:30
  • 218
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 29.06 21:13
  • 87
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 29.06 20:41
  • 8
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 29.06 20:00
  • 3
Российский спецназ опробовал новые снайперские винтовки
  • 29.06 20:00
  • 2
Истребители Су-30 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке
  • 29.06 19:49
  • 3
Уникальное стелс-покрытие для остекления боевых самолетов значительно увеличивает незаметность российской авиации для радаров
  • 29.06 19:45
  • 2
Нужна ли России сегодня "суперторпеда Сахарова"