Авианосная группа ВМС США покинула Средиземное море

Авианосная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman, CVN 75) покинула Средиземное море, пройдя Гибралтарский пролив, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные систем, отслеживающих передвижение морских судов.

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Вместе с авианосцем покинули Средиземное море ракетные эсминцы "Форрест Шерман" (USS Forrest Sherman, DDG 98) и "Фаррагут" (USS Farragut, DDG 99), а также входивший в состав группы немецкий фрегат "Гессен" (FGS Hessen, F 221).

Напомним, что авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая "Гарри Трумэном", вошла в Средиземное море 27 апреля 2018. Как заявляли в главном командовании ВМС США, палубная авиация "Гарри Трумэна" наносила авиаудары якобы по остаткам запрещенной в России террористической группировки ИГ в Сирии. Предполагалось, что далее "Гарри Трумэн" отправится в Персидский залив.

В то же время акваторию Средиземного моря покинул фрегат ВМФ РФ "Адмирал Эссен", сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота Российской Федерации в Средиземном море и взял курс на Севастополь. В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море

— говорится в сообщении.

Напомним, что фрегат выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море с марта 2018 года.