HAL предложила ВВС Индии "Теджас" Mk.1A по стоимости самых современных истребителей мировых производителей



Индия может до конца 2013 года провести испытания самолета "Теджас" с двигателем "Кавери".Фото http://arms-tass.su/. Индия может до конца 2013 года провести испытания самолета "Теджас" с двигателем "Кавери".Фото http://arms-tass.su/.

ЦАМТО, 28 июня. Министерство обороны Индии сформировало специальный комитет для изучения причин завышенной стоимости производства компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) истребителя национальной разработки "Теджас" Mk.1A для ВВС страны.

Как стало известно изданию The Indian Express, в ответ на запрос о предложении на поставку 83 истребителей "Теджас" Mk.1A, который был выпущен ВВС Индии в декабре прошлого года, HAL в апреле этого года предложила поставку самолета по стоимости 4,63 млрд. рупий (67,2 млн. долл.) за один самолет.

В правительстве были удивлены такой стоимостью, поскольку цена была сопоставима с наиболее современными иностранными самолетами. К примеру, HAL собирает на предприятии в Насике более современный российский истребитель Су-30МКИ по цене 4,15 млрд. рупий (60,2 млн. долл.). При этом собранный в России самолет предлагается по цене 3,30 млрд. рупий (47,9 млн. долл.). Сборка в рамках инициативы "Делай в Индии" шведского JAS-39 "Грипен" предлагалась по цене 4,55 млрд. рупий (66 млн. долл.) за единицу, а американского F-16 – 3,80 млрд. рупий (55,1 млн. долл.).

Согласно источнику The Indian Express, сформированный специальный комитет изучит цены на произведенные и приобретенные комплектующие для самолета "Теджас" Mk.1A и в ближайшие несколько недель представит доклад Министерству обороны Индии. После этого министерство сформирует комиссию по коммерческим переговорам (CNC), чтобы снизить предлагаемую HAL стоимость. Как ожидается, эта процедура займет еще один год, прежде чем контракт будет подписан.

По словам источника The Indian Express, Министерство обороны Индии также обеспокоено задержкой в поставке уже заказанной первой партии из 40 истребителей "Теджас". За последние три года было поставлено только 9 из 20 машин в версии "начальной готовности к боевому применению" (IOC). Поставка 20 заказанных самолетов в состоянии "полной готовности к боевому применению (FOC) не начиналась, поскольку самолет до этого уровня еще не доработан.

Издание отмечает нелогичность столь высокой предложенной стоимости за "Теджас" Mk.1A также тем, что заказы со стороны ВВС Индии в ближайшие годы должны обеспечить производство 18 истребителей "Теджас" на мощностях HAL ежегодно.