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Фрегат "Адмирал Горшков" могут передать ВМФ в ближайшее время

29.06.2018 ЦАМТО 778 0
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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 28 июня. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" могут передать флоту уже в ближайшее время, ко дню ВМФ. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор судостроительного завода "Северная верфь" Игорь Пономарев.

Для справки: День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля.

"Корабль завершает последнюю стадию испытаний, возвращается на завод и принимается его решение о его вхождении в состав флота. Я точно знаю, что второго числа (июля) он прибудет для подготовки для участия в параде в честь Дня Военно-морского флота", – сказал И.Пономарев в ходе пресс-конференции, приуроченной ко дню судостроителя.

"А под каким флагом он пойдет на параде – покажет время", – добавил президент ОСК Алексей Рахманов.

Комментируя сроки сдачи фрегата "Адмирал Горшков", заложенные в годовом отчете "Северной верфи" (ноябрь 2018 года), А.Рахманов отметил, что эти временные рамки были прописаны "для подстраховки", передает "РИА Новости".
28.06.2018
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350

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