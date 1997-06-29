Фрегат "Адмирал Горшков" могут передать ВМФ в ближайшее время



Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 28 июня. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" могут передать флоту уже в ближайшее время, ко дню ВМФ. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор судостроительного завода "Северная верфь" Игорь Пономарев.

Для справки: День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля.

"Корабль завершает последнюю стадию испытаний, возвращается на завод и принимается его решение о его вхождении в состав флота. Я точно знаю, что второго числа (июля) он прибудет для подготовки для участия в параде в честь Дня Военно-морского флота", – сказал И.Пономарев в ходе пресс-конференции, приуроченной ко дню судостроителя.

"А под каким флагом он пойдет на параде – покажет время", – добавил президент ОСК Алексей Рахманов.

Комментируя сроки сдачи фрегата "Адмирал Горшков", заложенные в годовом отчете "Северной верфи" (ноябрь 2018 года), А.Рахманов отметил, что эти временные рамки были прописаны "для подстраховки", передает "РИА Новости".