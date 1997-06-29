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Рогозин перечислил "десять принципов" нового Роскосмоса

29.06.2018 ТАСС 818 0
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Глава госкорпорации подчеркнул, что "космос в России - это как религия"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин перечислил "десять принципов" будущей работы госкорпорации под его руководством. В частности, в ней не будет места "бездельникам и интриганам", заявил он четверг на научно-практической конференции "Основные задачи и перспективы развития госкорпорации "Роскосмос".

Как отметил руководитель Роскосмоса в начале выступления, "космос в России - это как религия, а религия всегда имеет внутри себя три составные части - это догма, незыблемая традиция, это чудеса и это таинство, то есть приобщенность к внутреннему содержанию".

Новые принципы

"Первое - высокая требовательность и особый контроль за исполнением государственного оборонного заказа. Второе - государственная корпорация станет непосредственным участником всех контрактов заказчиков, разделит ответственность предприятий за реализацию контрактов полного жизненного цикла, а не только политическую - то, что было раньше", - сообщил Рогозин.

Третьим принципом глава корпорации назвал создание управления технического заказчика для проведения единой технической политики и разумной кооперации. "Четвертое - исполнительные директора и заместители генерального директора в обязательном порядке войдут в советы директоров ведущих предприятий, и их ежегодная аттестация и профессиональная карьера будут в полной мере зависеть от успеха тех предприятий, которые они будут курировать", - отметил Рогозин.

"В государственной корпорации не будет места бездельникам и интриганам, а также тем, кто будет путать свою шерсть с государственной", - подчеркнул он.

Поощрение инноваций

Пятый принцип - руководство корпорации будет всячески поощрять смелые новаторские решения. Будет создан совет рационализаторов для использования лучших практик от сотрудников предприятий. Отличившиеся сотрудники получат поощрения и продвижения по службе.

"Шестое - мы также решительно откажемся от космического долгостроя и тупиковых направлений развития. Программы будут скорректированы в пользу тех проектов, которые дадут русскому космосу новые достижения и авторитет. В области международного сотрудничества мы будем нацелены на реальную коммерческую отдачу - госкорпорация больше не будет заниматься космической псевдоблаготворительностью в ущерб бизнес-интересам", - заявил Рогозин. Он добавил, что проблемы на ведущих предприятиях, таких как РКК "Энергия" или Центр Хруничева, ранее сложились в результате "подчас нелепой внешнеэкономической деятельности".

Седьмой принцип - новое руководство рассматривает Роскосмос как многопрофильную корпорацию. "Смысл жизни в экспансии, в расширении нашего присутствия в новых компетенциях. Трудовые коллективы, осваивающие новые направления деятельности в рамках диверсификации производства и эффективно использующие основные фонды для роста продаж, будут получать от госкорпорации дополнительные финансово-экономические преференции", - отметил Рогозин. Большая часть этого заработка будет оставаться у предприятий.

Опыт коллег и частные инвесторы

В качесте восьмого принципа Роскосмос создаст управление перспективных исследований для обеспечения научно-технического прогресса в области военного, экономического и научного космоса. Девятый принцип: особое внимание госкорпорация уделит тесной кооперации с Росатомом, чтобы максимально использовать достижения коллег в создании альтернативных источников энергии, специальных и стратегических материалов, создания радиационностойкой компонентной базы и суперкомпьютерных технологий. "Парадокс, но мы до сих пор живем как вещь в себе - как некое натуральное хозяйство, не понимая, что в нашей стране существуют уникальные разработки, которые вполне применимы в нашей деятельности", - сказал он.

Рогозин уточнил, что уже проведены переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым, создаются рабочие группы по направлениям.

"Десятое - мы открываем госкорпорацию "Роскосмос" для частного инвестора, готовы разделять с ним риски при организации новых проектов, готовы выращивать в России класс национально-ориентированных предпринимателей, готовых вкладывать в обширный мир космических технологий", - сказал глава Роскосмоса.

В частности, при поддержке частных инвесторов могут быть созданы национальные операторы для коммерциализации услуг связи, дистанционного зондирования Земли и т. д. Создаваемый совет по государственно-частному партнерству Рогозин возглавит сам.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ
ЯО

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