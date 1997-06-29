Новая разработка ОНПП «Технология» снизит радиолокационную заметность российской боевой авиации



Изготовление радиопоглощающего покрытия.

Источник: http://technologiya.ru/ Изготовление радиопоглощающего покрытия.Источник: http://technologiya.ru/

Обнинское НПП «Технология», входящее в холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех, разработало уникальную композицию, которая при нанесении на авиационное остекление увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза. Применение инновационного покрытия значительно уменьшает заметность российской боевой авиации для радаров противника.

Остекление кабины пилота является одним из главных демаскирующих факторов самолета из-за высокого коэффициента отражения радиолокационных волн.

Специалистами Государственного научного центра Российской Федерации «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» создана наноразмерная металлооптическая композиция для авиационного остекления, которая позволяет существенно уменьшить радиус обнаружения самолета и тем самым повысить боевой потенциал и выживаемость боевой машины.

Наноразмерная композиция представляет собой многослойное тонкопленочное покрытие металлов и оксидов металлов, нанесенное в вакууме методом магнетронного напыления на внешнюю поверхность остекления. Композиция обладает лучшей по сравнению с существующими в мире аналогами эффективностью. Так, наряду с высоким коэффициентом поглощения радиолокационных волн, покрытие обеспечивает высокое светопропускание и снижает отражение, что улучшает видимость в темное время суток. В ходе работы ученым предприятия удалось решить проблему слабой адгезии покрытия к стеклу, что влияло на износостойкость композиции под воздействием аэродинамического потока.

“Возможность применения данного покрытия на остеклении из перспективного материала — оптического поликарбоната позволяет «Технологии» выпускать изделия конструкционной оптики для авиации с уникальными характеристиками. Надо отметить, что область применения таких изделий очень широка, в частности, они могут использоваться при строительстве любой техники, создаваемой с применением стелс-технологий», - отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.