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Новая разработка ОНПП «Технология» снизит радиолокационную заметность российской боевой авиации

29.06.2018 ОАО "ОНПП "Технология" 932 0
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Радиопоглощающее покрытие
Изготовление радиопоглощающего покрытия.
Источник: http://technologiya.ru/

Обнинское НПП «Технология», входящее в холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех, разработало уникальную композицию, которая при нанесении на авиационное остекление увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза. Применение инновационного покрытия значительно уменьшает заметность российской боевой авиации для радаров противника.


Остекление кабины пилота является одним из главных демаскирующих факторов самолета из-за высокого коэффициента отражения радиолокационных волн.


Специалистами Государственного научного центра Российской Федерации «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» создана наноразмерная металлооптическая композиция для авиационного остекления, которая позволяет существенно уменьшить радиус обнаружения самолета и тем самым повысить боевой потенциал и выживаемость боевой машины.


Наноразмерная композиция представляет собой многослойное тонкопленочное покрытие металлов и оксидов металлов, нанесенное в вакууме методом магнетронного напыления на внешнюю поверхность остекления. Композиция обладает лучшей по сравнению с существующими в мире аналогами эффективностью. Так, наряду с высоким коэффициентом поглощения радиолокационных волн, покрытие обеспечивает высокое светопропускание и снижает отражение, что улучшает видимость в темное время суток. В ходе работы ученым предприятия удалось решить проблему слабой адгезии покрытия к стеклу, что влияло на износостойкость композиции под воздействием аэродинамического потока.


“Возможность применения данного покрытия на остеклении из перспективного материала — оптического поликарбоната позволяет «Технологии» выпускать изделия конструкционной оптики для авиации с уникальными характеристиками. Надо отметить, что область применения таких изделий очень широка, в частности, они могут использоваться при строительстве любой техники, создаваемой с применением стелс-технологий», - отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ОНПП "Технология"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
РТ-Химкомпозит
Технология ОНПП Ромашина

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