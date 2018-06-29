Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих
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АрМИ-2016. Военнослужащие ВС РФ.
Источник: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Президент также заявил, что в этом году более 14,5 тысяч семей военнослужащих получили служебное жилье
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих, решать социальные проблемы.
"Государство будет развивать систему социальных гарантий для военнослужащих, для офицеров и членов их семей", - сказал глава государства на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов. Он напомнил, что с 1 января 2018 года была проведена индексация денежного довольствия. "В дальнейшем такая практика, безусловно, будет продолжена", - заверил Путин.
Президент отдельно выделил тему обеспечения жильем военнослужащих и их медицинского обслуживания. По его словам, "военнослужащие планово обеспечиваются постоянным жильем, в этом году только по линии Минобороны новоселье отметили более четырех тысяч семей, почти 14,5 тысяч получили ключи от служебного жилья". Путин отметил, что "улучшается и система медицинского обслуживания".
"Последовательно решается и такая важная проблема для офицерских семей, как обеспечение детей местами в детских садах и яслях, в этом году планируется более чем в четыре раза увеличить количество военных санаториев, бесплатно принимающих детей военнослужащих", - подчеркнул глава государства.
"Работа по укреплению социальных гарантий обязательно будет продолжаться", - уверен Путин.
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28.06.2018
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aleks55
722
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№1
29.06.2018 14:27
А военным пенсионерам пенсии будут увеличивать СОГЛАСНО ЗАКОНА или опять всё спустят в унитаз.
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Владислав
17262
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№2
29.06.2018 19:41
Целесообразно увеличивать профессионалам, даже в запасе, с проверкой ежегодных их навыков на сборах. Также тем кто пострадал при выполнении долга. Кроме того в армии РИ были орденские выплаты за ордена. За все ненужно только за те что возможны к "зарабатыванию" в боевых действиях или разработке систем концепций, тактики - как когда-то автор глубокой наступательной операции Триафандилов, Судаев, Грабин, Бартини.
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Викторович
3092
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№3
29.06.2018 21:49
Если до кучи соцработникам даст хотя бы рублей 5 сверху, то будет хоть понятно, что детям есть смысл идти на педагогический, а не сразу в дворники ).
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