Путин рассказал о духовной основе российской армии



Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в честь выпускников высших военных учебных заведений Минобороны РФ. 28 июня 2018.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в честь выпускников высших военных учебных заведений Минобороны РФ. 28 июня 2018.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что духовная основа армии и флота России состоит в преемственности таких великих традиций, как блестящая профессиональная школа, уважение к подчиненным, готовность жертвовать собой ради отечества и боевых товарищей.

В четверг Путин поздравляет выпускников военных вузов на торжественном приеме в Кремле. На приём приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны России, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и организаций высшего образования МВД и ФСИН.

"Убежден, каждый из вас по-особому чувствует в эти минуты неразрывную связь времен и поколений. И понимает, что ему доверена высочайшая честь - быть воином, офицером в России, продолжать дело верных сынов и дочерей Отечества, героев, которые отстаивали свободу и независимость Родины, защищали мир и безопасность нашего народа. Во все времена, на протяжении веков российский офицерский корпус был надежной опорой отечества. И всегда наших лучших командиров отличали несгибаемая воля и решимость, блестящая профессиональная школа и уважение к подчиненным, готовность жертвовать собой ради отечества и боевых товарищей", - сказал президент, выступая перед выпускниками.

"В преемственности этих великих традиций - духовная, нравственная основа армии и флота современной России, источник силы и твердости для нынешнего и для будущего поколения российских офицеров", - подчеркнул Путин.