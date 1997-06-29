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МККК впервые принял участие в учениях "Славянское братство"

29.06.2018 РИА Новости 548 0
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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

НОВОРОССИЙСК, 28 июн - РИА Новости. Международный комитета красного креста (МККК) впервые поучаствовал в совместных российско-белорусско-сербских военных учениях "Славянское братство-2018", взаимодействуя с военными медиками на этапе оказания гуманитарной помощи людям, "освобожденным" десантниками от "террористов", сообщает департамент информации Минобороны РФ.

Десантники России, Белоруссии и Сербии в ходе международных военных учений "Славянское братство-2018" отрабатывают специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении миротворческих и контртеррористических задач.

Как сообщалось ранее, коалиционная тактическая группа согласно плану учений в среду и четверг уничтожила условные незаконные вооруженные формирования, захватившие приграничные территории, и освободила "заложников". На завершающем этапе учений военные сосредоточили усилия на оказании гуманитарной, в том числе и медицинской помощи.

"Впервые в учениях "Славянское братство" участвует региональная делегация Международного комитета красного креста, которая привезли с собой гуманитарную помощь. Такое взаимодействие поможет прийти к единому пониманию деятельности силовых и гуманитарных структур в одном оперативном пространстве", - отмечает департамент информации Минобороны.

По его данным, перед началом учений представители МККК выступили перед их участниками с лекциями по применению сложных норм международного гуманитарного права при ведении боевых действий. Во время маневров они поучаствовали в раздаче гуманитарной помощи "пострадавшим".

МККК - нейтральная и независимая организация, преследующая исключительно гуманитарные цели защиты жизни и достоинства людей, затронутых вооруженным конфликтом или внутренними беспорядками, и оказания им помощи.

Россию в международных учениях "Славянское братство-2018" представляет усиленный батальон Кубанского казачьего десантного-штурмового полка ВДВ численностью более 700 человек. От белорусской стороны привлечены более 250 военнослужащих Сил специальных операций, а от бригады спецназа Сербии - около 50 военных.

Кроме того, как отмечалось, в учениях участвуют подразделения фронтовой и армейской авиации ВВС и ПВО Южного военного округа, а также самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России. Впервые в ходе учений задействованы новые образцы военной техники и вооружения - БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка", бронеавтомобили "Рысь", Т-72Б, РЭБ "Инфауна", состоящие на вооружении подразделений воздушно-десантных войск, а также радиолокационные комплексы "Аистенок".
28.06.2018
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