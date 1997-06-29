"Калашников" начнет крупносерийное производство автоматов АК-12 и АК-15 в 2019г



Автомат АК-12.

Источник: © Концерн "Калашников" Автомат АК-12.Источник: © Концерн "Калашников"

На автоматы появились также экспортные заказы

Ижевск. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") намерено начать крупносерийное производство автоматов АК-12 и АК-15 в следующем году, сообщает медиаресурс концерна в четверг.

"В 2019 году запланирован выход на полноценное крупносерийное производство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Калашников" уже обеспечен " заказами от МО России и иностранных заказчиков на первые промышленные партии автоматов АК-12 и АК-15, которые концерн обязался поставить до конца 2018 года".

В марте в Минобороны официально подтвердили информацию о принятии на вооружение новых автоматов разработки концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15 и завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 (6П67, 6П68).

В июне индустриальный директор кластера вооружений ГК "Ростех" Сергей Абрамов сообщал "Интерфаксу", что поставка министерству обороны России автоматов концерна "Калашников" АК-12 и АК-15 предусмотрена новой государственной программой вооружения.