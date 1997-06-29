Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Калашников" начнет крупносерийное производство автоматов АК-12 и АК-15 в 2019г

29.06.2018 Интерфакс-АВН 911 0
0
Понравилась новость?
 +2
Автомат АК-12
Автомат АК-12.
Источник: © Концерн "Калашников"

На автоматы появились также экспортные заказы

Ижевск. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") намерено начать крупносерийное производство автоматов АК-12 и АК-15 в следующем году, сообщает медиаресурс концерна в четверг.

"В 2019 году запланирован выход на полноценное крупносерийное производство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Калашников" уже обеспечен " заказами от МО России и иностранных заказчиков на первые промышленные партии автоматов АК-12 и АК-15, которые концерн обязался поставить до конца 2018 года".

В марте в Минобороны официально подтвердили информацию о принятии на вооружение новых автоматов разработки концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15 и завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 (6П67, 6П68).

В июне индустриальный директор кластера вооружений ГК "Ростех" Сергей Абрамов сообщал "Интерфаксу", что поставка министерству обороны России автоматов концерна "Калашников" АК-12 и АК-15 предусмотрена новой государственной программой вооружения.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЕК-971
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.06 05:59
  • 3
Минобороны Польши решило закупить подводные лодки
  • 30.06 05:00
  • 35
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 30.06 03:55
  • 1
Австралии усиленно предлагается фрегат Тип 26
  • 29.06 23:27
  • 97
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 29.06 22:52
  • 3
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 29.06 21:58
  • 2
Разведчики ЦВО совершили самый протяженный в истории пеший марш во время учений под Оренбургом
  • 29.06 21:49
  • 3
Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих
  • 29.06 21:30
  • 218
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 29.06 21:13
  • 87
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 29.06 20:41
  • 8
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 29.06 20:00
  • 3
Российский спецназ опробовал новые снайперские винтовки
  • 29.06 20:00
  • 2
Истребители Су-30 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке
  • 29.06 19:49
  • 3
Уникальное стелс-покрытие для остекления боевых самолетов значительно увеличивает незаметность российской авиации для радаров
  • 29.06 19:45
  • 2
Нужна ли России сегодня "суперторпеда Сахарова"
  • 29.06 17:58
  • 1
Вашингтон поставил под угрозу уникальный потенциал СВПД - Небензя