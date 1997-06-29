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Путин рассказал, когда "Авангард" и "Сармат" поступят на вооружение

29.06.2018 РИА Новости 696 0
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Сармат
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник: РИА Новости

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ракетный комплекс "Авангард" поступит в войска в ближайшее время, комплекс "Сармат" - уже через год, заявил президент России Владимир Путин.

"При этом целый ряд отечественных систем вооружения на годы, а может быть и на десятилетия, опережает зарубежные аналоги. Так в Южном военном округе на опытном дежурстве стоит новейший авиационный комплекс "Кинжал", как вы знаете. В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард" и через год - "Сармат". И это лишь часть современных вооружений, которые позволят в разы, кратно увеличить потенциал российской армии", - сказал Путин на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле в четверг.
28.06.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Кинжал ЗРК
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

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