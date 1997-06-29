Путин рассказал, когда "Авангард" и "Сармат" поступят на вооружение
|
|
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник: РИА Новости
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ракетный комплекс "Авангард" поступит в войска в ближайшее время, комплекс "Сармат" - уже через год, заявил президент России Владимир Путин.
"При этом целый ряд отечественных систем вооружения на годы, а может быть и на десятилетия, опережает зарубежные аналоги. Так в Южном военном округе на опытном дежурстве стоит новейший авиационный комплекс "Кинжал", как вы знаете. В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард" и через год - "Сармат". И это лишь часть современных вооружений, которые позволят в разы, кратно увеличить потенциал российской армии", - сказал Путин на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле в четверг.
|
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.06.2018 Кремль послал Западу недвусмысленный намек
08.06.2018 Новые ракеты будут в войсках к 2020 году и обеспечат долгосрочный паритет
22.05.2018 В НАТО оценили госпрограмму вооружения России
21.05.2018 Путин рассказал, когда в армию поступят комплексы "Авангард" и "Сармат"
26.03.2018 Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
22.03.2018 Спасения нет: США безоружны перед гиперзвуком
13.03.2018 Бахнули: снаряд «Краснополь» поразил цель
12.03.2018 Высокие военные гарантии безопасности