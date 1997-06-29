В России нашли способ победить США
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Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне "Свердловский".
Источник: Павел Лисицын / РИА Новости
Американская боевая техника, зависящая от информационной радиоэлектронной инфраструктуры, уязвима для средств радиоэлектронной борьбы, сообщили RT российские военные эксперты.
"Американская боевая техника очень серьезно привязана к информационной радиоэлектронной инфраструктуре, вывод из строя которой нивелирует ее боевые качества", — считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
По его мнению, российские системы вооружения в меньшей степени зависят от подобных средств. С ним согласен эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, отметивший, что Россия "развила средства радиоэлектронной борьбы, которые могут подавлять сигналы от различных устройств связи и навигации".
"Например, GPS — это система глобальной навигации, которой пользуются комплексы высокоточного оружия, авиация и наземные войска, которые оказываются на незнакомой местности. Если же приборы, которые отвечают за это, будут выведены из строя, то войска просто не смогут выполнить свою задачу эффективно", — подчеркнул специалист.
Преимущество российских средств радиоэлектронной борьбы перед американскими ранее неоднократно отмечалось западными экспертами. По мнению аналитика Самуэля Бендетта из американского Центра военно-морского анализа, российские системы представляет собой "зрелую технологию, которая продолжает развиваться после распада Советского Союза".
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28.06.2018
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