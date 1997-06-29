Embraer близок к подписанию португальского контракта по KC-390



Военно-транспортный самолет KC-390.

Источник: Embraer Военно-транспортный самолет KC-390.Источник: Embraer

Embraer находится на стадии завершения сделки с Португалией, которая станет первым экспортёром транспортного танкера KC-390.

«Мы обсуждаем с правительством окончательный контракт», - заявил 26 июня на брифинге в Фарнборо в Лиссабоне исполнительный директор бразильской авиакомпании Пауло Сезар Силва.

Прошло чуть больше года после начала переговоров Португалии о покупке пяти KC-390 (с опционом на шестой) и началом поставок с 2021 года.

Этот военный самолёт, впервые взлетевший в 2015 году, изначально предлагался четырём странам., Однако, кроме Бразилии, переговоры с Аргентиной, Чехией и Чили, похоже, застопорились.

После США Embraer имеет крупнейшее зарубежное промышленное производство в Португалии, где производит ряд узлов двигателя Aero Engines V2500 от KC-390 в дочерней компании Ogma (Лиссабон) - производителя деталей самолетов, специализирующемся на техническом обслуживании, текущем и капитальном ремонте. Кроме того, Embraer открыл филиал в Эворе, для обслуживания своих бизнес-джетов.

«Португалия - очень большой партнер. Мы довольны отношениями», - сказал Силва.

Силва отметил, что Embraer намерена поставить в первый год три серийных самолета KC-390 в 11-е крыло бразильских ВВС, базирующееся в Рио-де-Жанейро. Бразилия намерена разместить у себя флот в 28 машин.

В этом году Embraer покажет KC-390 на авиашоу в Фарнборо и заодно на международном авиационном показе боевой авиационной техники RIAT на авиабазе Фэйфорд, который пройдет непосредственно перед Фарнборо.

Автор: Мурдо Моррисон

Перевод: ВПК.name

Примечание ВПК.name