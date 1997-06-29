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Embraer близок к подписанию португальского контракта по KC-390

29.06.2018 719 0
Разделы: Авиация
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Самолет KC-390
Военно-транспортный самолет KC-390.
Источник: Embraer

Embraer находится на стадии завершения сделки с Португалией, которая станет первым экспортёром транспортного танкера KC-390.


«Мы обсуждаем с правительством окончательный контракт», - заявил 26 июня на брифинге в Фарнборо в Лиссабоне исполнительный директор бразильской авиакомпании Пауло Сезар Силва.


Прошло чуть больше года после начала переговоров Португалии о покупке пяти KC-390 (с опционом на шестой) и началом поставок с 2021 года.


Этот военный самолёт, впервые взлетевший в 2015 году, изначально предлагался четырём странам., Однако, кроме Бразилии, переговоры с Аргентиной, Чехией и Чили, похоже, застопорились.


После США Embraer имеет крупнейшее зарубежное промышленное производство в Португалии, где производит ряд узлов двигателя Aero Engines V2500 от KC-390 в дочерней компании Ogma (Лиссабон) - производителя деталей самолетов, специализирующемся на техническом обслуживании, текущем и капитальном ремонте. Кроме того, Embraer открыл филиал в Эворе, для обслуживания своих бизнес-джетов.


«Португалия - очень большой партнер. Мы довольны отношениями», - сказал Силва.


Силва отметил, что Embraer намерена поставить в первый год три серийных самолета KC-390 в 11-е крыло бразильских ВВС, базирующееся в Рио-де-Жанейро. Бразилия намерена разместить у себя флот в 28 машин.


В этом году Embraer покажет KC-390 на авиашоу в Фарнборо и заодно на международном авиационном показе боевой авиационной техники RIAT на авиабазе Фэйфорд, который пройдет непосредственно перед Фарнборо.


Автор: Мурдо Моррисон

Перевод: ВПК.name


Примечание ВПК.name

  • RIAT (Royal International Air Tattoo) – международный авиационный показ боевой авиационной техники на авиабазе Фэйфорд, Великобритания
28.06.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Португалия
США
Чехия
Чили
Продукция
KC-390
Компании
Embraer

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