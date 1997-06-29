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Ситуация вокруг ДРСМД сложная, возможности ее улучшения минимальны - Минобороны РФ

29.06.2018 Интерфакс-АВН 877 0
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"Першинг 2" - американская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности
"Першинг 2" - американская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности.
Источник: Фото: wikipedia.org/dimoc.mil

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Сложившаяся вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности ситуация сложная, возможности ее изменения в лучшую сторону пока минимальны, диалог с США неконкретный, заявил первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Новиков.

"Ситуацию, сложившуюся вокруг договора РСМД, можно охарактеризовать как сложную. К сожалению, на сегодняшний день перспективы и возможности ее изменения в лучшую сторону очень минимальны. По крайней мере, на настоящий момент мы не просматриваем, потому что диалог неконкретный", - сказал А.Новиков в ходе "круглого стола" в Совете Федерации в четверг.
28.06.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
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