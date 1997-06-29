Роскосмос намерен создать в отрасли единого техзаказчика



Генеральный директор "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Генеральный директор "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует создать единого техзаказчика в отрасли для обеспечения единой политики при исполнении контрактов. Об этом в четверг сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Государственная корпорация создаст управление единого технического заказчика для обеспечения единой технической политики в отрасли и формирования разумной производственной кооперации при исполнении контрактов" , - сказал Рогозин, выступая на конференции по развитию Роскосмоса.