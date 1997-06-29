Роскосмос намерен создать в отрасли единого техзаказчика
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Генеральный директор "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует создать единого техзаказчика в отрасли для обеспечения единой политики при исполнении контрактов. Об этом в четверг сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Государственная корпорация создаст управление единого технического заказчика для обеспечения единой технической политики в отрасли и формирования разумной производственной кооперации при исполнении контрактов" , - сказал Рогозин, выступая на конференции по развитию Роскосмоса.
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28.06.2018
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