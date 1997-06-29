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"Адмирал Эссен" завершил выполнение задач в Средиземном море

29.06.2018 РИА Новости 505 0
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Новый фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото
Новый фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Эссен" завершил выполнение задач в Средиземном море, сообщили в четверг в пресс-службе Черноморского флота.

"Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота Российской Федерации в Средиземном море и взял курс на Севастополь. В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за время нахождения в дальней морской зоне экипаж провел комплекс различных учений по ведению боя одиночным кораблём, в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработал противолодочные задачи.

"За время нахождения в Севастополе на корабле будут проведены регламентные работы по поддержанию технической готовности, а экипаж получит возможность отдыха. Фрегат "Адмирал Эссен" выполнял задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море с марта 2018 года. Прибытие корабля в Севастополь планируется в конце недели", - добавили в пресс-службе.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ

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