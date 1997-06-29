Украина провела военные учения на границе с Крымом



Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области.

Источник: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine / Володимир Скоростецький Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области.Источник: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine / Володимир Скоростецький

Военно-морские силы Украины провели учения на территории Херсонской области возле административной границы с "временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым", сообщает "Думская".

Как говорится в сообщении, цель мероприятия - оборона морского побережья, сдерживание и уничтожение противника, наступающего с вражеских территорий. Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов.

Также была проведена тренировка с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание сосредоточили на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости.