Украина провела военные учения на границе с Крымом
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Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области.
Источник: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine / Володимир Скоростецький
Военно-морские силы Украины провели учения на территории Херсонской области возле административной границы с "временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым", сообщает "Думская".
Как говорится в сообщении, цель мероприятия - оборона морского побережья, сдерживание и уничтожение противника, наступающего с вражеских территорий. Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов.
Также была проведена тренировка с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание сосредоточили на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости.
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28.06.2018
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