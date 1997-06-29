США призывают Индию отказаться от С-400



Ночная репетиция парада Победы на Красной площади.

Источник: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков Ночная репетиция парада Победы на Красной площади.Источник: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

США могут попытаться убедить Индию отказаться от заключения сделки с Россией по приобретению системы ПВО С-400 в пользу американской разработки. По данным "Экономик таймс", США могут внести обсуждение темы ПВО пунктом повестки дня на предстоящих индийско-американских переговорах в формате "2+2", который состоится 6 июля в Вашингтоне. С индийской стороны в переговорах примут участие министр иностранных дел Сушма Сварадж и министр обороны Нирмала Ситхараман. Вероятным вариантом для обсуждения станет американский противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD, Terminal High Altitude Area Defense).

Вместе с тем считается, подчеркивает издание, что С-400 эффективна в борьбе с более широким спектром воздушных нападений, особенно с такими истребителями, как F-18 и F-35. Российско-индийская сделка стала политически чувствительным вопросом для США. Конгресс США обсуждает законопроект, предусматривающий введение санкций против российских оборонных структур, которые могли бы охватывать и организации в странах-получателях. Однако, учитывая тесное партнерство Индии с Россией по линии ВПК, администрация Трампа выступила против введения санкций для таких стран, как Индия, при условии, что она постепенно уменьшит свою военную зависимость от России.