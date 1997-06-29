Для ВМФ России спущен на воду новейший большой гидрографический катер "Александр Евланов"
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Катер проекта 23040.
Источник: flotprom.ru
ЦАМТО, 28 июня. На предприятии "Нижегородский теплоход" 27 июня состоялась церемония спуска на воду большого гидрографического катера (БГК) нового поколения проекта 23040 для ВМФ России.
Приказом главкома ВМФ адмирала Владимира Королева катеру присвоено имя "Александр Евланов" (в честь выдающегося гидрографа контр-адмирала Александра Евланова).
Катер проекта 23040Г "Александр Евланов" является первым серийным. Ранее, 17 мая, БГК "Александр Евланов" был выведен из цеха и освящен одновременно со спуском на воду головного и закладкой третьего и четвертого катеров проекта 23040Г этой серии.
В настоящее время катер пришвартован к причальной стенке, где он будет достраиваться на плаву. После всех испытаний БГК "Александр Евланов" войдет в состав судов гидрографической службы Балтийского флота.
Гидрографический катер проекта 23040Г спроектирован в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ и предназначен для съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 м, а также съемки рельефа однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 м. Помимо этого, катер будет способен обслуживать плавучие знаки, доставлять личный состав и ремонтные группы, проводить спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей.
Характеристики судна проекта 23040Г: длина наибольшая – 33,04 м, ширина – 6,8 м, осадка средняя – 1,6 м, водоизмещение полное – 192,7 т, скорость хода – 12,7 узлов, мощность главных двигателей – 2х248 кВт.
По контракту с Министерством обороны РФ завод построит шесть таких катеров. 17 мая были заложены третий и четвертый катера серии – "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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28.06.2018
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