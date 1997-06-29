Путин подписал указ о создании аппарата военного атташе на Филиппинах
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Встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с президентом Филиппин Родриго Дутерте.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Штат военного представительства будет состоять из атташе и его помощника
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении аппарата военного атташе при российском посольстве на Филиппинах. Документ опубликован в среду на портале правовой информации.
Штат военного представительства будет состоять из атташе и его помощника, говорится в документе.
В мае 2017 года заместитель министра иностранных дел Филиппин Мария-Клеофе Нативидад заявила о намерении России и Филиппин открыть аппараты военных атташе в Маниле и Москве в рамках укрепления военного сотрудничества.
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28.06.2018
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